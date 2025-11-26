Xələf Xələfov Ərdoğanın baş müşaviri ilə əməkdaşlıq məsələlərini müzakirə edib
Xarici siyasət
- 26 noyabr, 2025
- 19:40
Azərbaycan Prezidentinin Xüsusi tapşırıqlar üzrə nümayəndəsi Xələf Xələfov Ankarada Türkiyə Prezidentinin xarici siyasət və təhlükəsizlik məsələləri üzrə baş müşaviri Akif Çağatay Kılıç ilə görüşüb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın Türkiyədəki səfirliyi məlumat yayıb.
Bildirilib ki, görüşdə iki ölkə arasında ikitərəfli münasibətlər və əməkdaşlıq məsələləri müzakirə olunub.
Azerbaycan Cumhurbaşkanının Özel Görevler Temsilcisi Sayın Halef Halefov, Türkiye ziyareti kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Sayın Akif Çağatay Kılıç ile bir araya geldi. Görüşmede, iki ülke arasındaki ikili ilişkiler ve… pic.twitter.com/52dR1DVHNI— Azerbaycan Büyükelçiliği Türkiye (@AzEmbassyTurkey) November 26, 2025
Son xəbərlər
20:23
Foto
Ceyhun Bayramov İtaliya Parlamentinin Deputatlar Palatasının sədri ilə strateji tərəfdaşlığı müzakirə edibXarici siyasət
20:20
Polşa üç sualtı qayığın tədarükü üçün İsveçin "Saab" şirkətini seçibDigər
20:19
Foto
Naxçıvan Dövlət Universiteti ilə Bayburt Universiteti arasında memorandum imzalanıbElm və təhsil
20:01
Qarabağ və Şərqi Zəngəzurun yenidən doğuluşu: Beş ildə görülən işlərin strateji əhəmiyyətiİnfrastruktur
19:57
Azərbaycanın həndbol millisi beynəlxalq turnirdəki ilk oyununda uduzubKomanda
19:44
Foto
Ceyhun Bayramov Roma Papası ilə görüşübXarici siyasət
19:40
Foto
Xələf Xələfov Ərdoğanın baş müşaviri ilə əməkdaşlıq məsələlərini müzakirə edibXarici siyasət
19:25
Qvineya-Bisauda hərbçilər ölkə üzərində tam nəzarəti ələ alıblar – YENİLƏNİBDigər ölkələr
19:23