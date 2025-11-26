İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası

    Xələf Xələfov Ərdoğanın baş müşaviri ilə əməkdaşlıq məsələlərini müzakirə edib

    Xarici siyasət
    • 26 noyabr, 2025
    • 19:40
    Xələf Xələfov Ərdoğanın baş müşaviri ilə əməkdaşlıq məsələlərini müzakirə edib

    Azərbaycan Prezidentinin Xüsusi tapşırıqlar üzrə nümayəndəsi Xələf Xələfov Ankarada Türkiyə Prezidentinin xarici siyasət və təhlükəsizlik məsələləri üzrə baş müşaviri Akif Çağatay Kılıç ilə görüşüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın Türkiyədəki səfirliyi məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, görüşdə iki ölkə arasında ikitərəfli münasibətlər və əməkdaşlıq məsələləri müzakirə olunub.

    Xələf Xələfov Akif Çağatay Kılıç Türkiyə
    Foto
    Халаф Халафов обсудил с главным советником Эрдогана двусторонние связи

    Son xəbərlər

    20:23
    Foto

    Ceyhun Bayramov İtaliya Parlamentinin Deputatlar Palatasının sədri ilə strateji tərəfdaşlığı müzakirə edib

    Xarici siyasət
    20:20

    Polşa üç sualtı qayığın tədarükü üçün İsveçin "Saab" şirkətini seçib

    Digər
    20:19
    Foto

    Naxçıvan Dövlət Universiteti ilə Bayburt Universiteti arasında memorandum imzalanıb

    Elm və təhsil
    20:01

    Qarabağ və Şərqi Zəngəzurun yenidən doğuluşu: Beş ildə görülən işlərin strateji əhəmiyyəti

    İnfrastruktur
    19:57

    Azərbaycanın həndbol millisi beynəlxalq turnirdəki ilk oyununda uduzub

    Komanda
    19:44
    Foto

    Ceyhun Bayramov Roma Papası ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    19:40
    Foto

    Xələf Xələfov Ərdoğanın baş müşaviri ilə əməkdaşlıq məsələlərini müzakirə edib

    Xarici siyasət
    19:25

    Qvineya-Bisauda hərbçilər ölkə üzərində tam nəzarəti ələ alıblar – YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    19:23

    Gürcü nazir: "Azərbaycanın ağıllı kənd modeli təcrübəsinin öyrənilməsində maraqlıyıq"

    ASK
    Bütün Xəbər Lenti