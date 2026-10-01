Халаф Халафов: В условиях превращения дезинформации в политический инструмент нужны объективные медиа

В сегодняшнем мире, когда дезинформация, язык вражды и агрессивная политика стали инструментом, ощущается большая потребность в объективных, ответственных и профессиональных медиа.

Как сообщает Report, об этом заявил специальный представитель президента по особым поручениям Халаф Халафов на первом Медиафоруме СВМДА в Баку.

По его словам, в этом контексте особое значение приобретают расширение сотрудничества в медиасфере на пространстве СВМДА, обмен профессиональным опытом и объединение усилий в борьбе с дезинформацией.

Халафов отметил, что современная система международных отношений переживает глубокую трансформацию.

"Рост геополитической напряженности, нарушение основных принципов международного права, включая суверенитет и территориальную целостность, серьезно испытывают глобальную систему безопасности. Терроризм, сепаратизм, экстремизм, киберугрозы, дезинформация, а также риски в сфере продовольственной, энергетической, водной и климатической безопасности становятся угрозами глобального характера", - подчеркнул он.

Халафов добавил, сегодня чрезвычайно важно объединить усилия для укрепления взаимного доверия между государствами, мирного урегулирования конфликтов на основе международного права и прекращения кровопролитных войн в различных регионах мира.