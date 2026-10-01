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    Халаф Халафов: В условиях превращения дезинформации в политический инструмент нужны объективные медиа

    Внешняя политика
    • 01 октября, 2026
    • 11:06
    Халаф Халафов: В условиях превращения дезинформации в политический инструмент нужны объективные медиа

    В сегодняшнем мире, когда дезинформация, язык вражды и агрессивная политика стали инструментом, ощущается большая потребность в объективных, ответственных и профессиональных медиа.

    Как сообщает Report, об этом заявил специальный представитель президента по особым поручениям Халаф Халафов на первом Медиафоруме СВМДА в Баку.

    По его словам, в этом контексте особое значение приобретают расширение сотрудничества в медиасфере на пространстве СВМДА, обмен профессиональным опытом и объединение усилий в борьбе с дезинформацией.

    Халафов отметил, что современная система международных отношений переживает глубокую трансформацию.

    "Рост геополитической напряженности, нарушение основных принципов международного права, включая суверенитет и территориальную целостность, серьезно испытывают глобальную систему безопасности. Терроризм, сепаратизм, экстремизм, киберугрозы, дезинформация, а также риски в сфере продовольственной, энергетической, водной и климатической безопасности становятся угрозами глобального характера", - подчеркнул он.

    Халафов добавил, сегодня чрезвычайно важно объединить усилия для укрепления взаимного доверия между государствами, мирного урегулирования конфликтов на основе международного права и прекращения кровопролитных войн в различных регионах мира.

    Халаф Халафов Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА)
    Xələf Xələfov: Dezinformasiyanın siyasi alətə çevrildiyi şəraitdə obyektiv mediaya böyük ehtiyac var
    Khalafov: Objective media is vital as disinformation becomes political tool
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