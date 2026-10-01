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    Xələf Xələfov: Dezinformasiyanın siyasi alətə çevrildiyi şəraitdə obyektiv mediaya böyük ehtiyac var

    Xarici siyasət
    • 01 oktyabr, 2026
    • 10:42
    Xələf Xələfov: Dezinformasiyanın siyasi alətə çevrildiyi şəraitdə obyektiv mediaya böyük ehtiyac var

    Bu gün dezinformasiyanın, nifrət nitqinin və təcavüzkar siyasətin alətinə çevrildiyi şəraitdə obyektiv, məsuliyyətli və peşəkar mediaya böyük ehtiyac var.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Prezidentin xüsusi tapşırıqlar üzrə nümayəndəsi Xələf Xələfov Bakıda keçirilən Birinci AQEM Media Forumunda deyib.

    O qeyd edib ki, bu baxımdan, AQEM məkanında media sahəsində əməkdaşlığın genişləndirilməsi, peşəkar təcrübə mübadiləsinin aparılması və dezinformasiyaya qarşı birgə səylərin gücləndirilməsi xüsusi əhəmiyyət daşıyır:

    "Müasir beynəlxalq münasibətlər sistemi dərin transformasiya dövrünü yaşayır. Geosiyasi gərginliyin artması, suverenlik və ərazi bütövlüyü də daxil olmaqla, beynəlxalq hüququn əsas prinsiplərinin pozulması qlobal təhlükəsizlik sistemini ciddi sınağa çəkir. Terrorizm, separatizm, ekstremizm, kibertəhdidlər, dezinformasiya, eləcə də ərzaq, enerji, su və iqlim təhlükəsizliyi ilə bağlı risklər qlobal xarakter daşıyan təhlükələrə çevrilir".

    X.Xələfovun sözlərinə görə, indiki dövrdə dövlətlər arasında qarşılıqlı etimadın möhkəmləndirilməsinə, münaqişələrin beynəlxalq hüquq əsasında sülh yolu ilə nizamlanmasına və dünyanın müxtəlif regionlarında davam edən qanlı müharibələrə son qoyulmasına yönəlmiş birgə fəaliyyət fövqəladə əhəmiyyət daşıyır.

    Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Dezinformasiya kampaniyası Kibercinayətkarlıq (kiberdələduzluq) Xələf Xələfov
    Халаф Халафов: В условиях превращения дезинформации в политический инструмент нужны объективные медиа
    Khalafov: Objective media is vital as disinformation becomes political tool
    MiniBoss
    MiniBoss

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