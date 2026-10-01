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    Халаф Халафов: Азербайджан продолжит развивать сотрудничество в рамках СВМДА

    Внешняя политика
    • 01 октября, 2026
    • 11:21
    Халаф Халафов: Азербайджан продолжит развивать сотрудничество в рамках СВМДА

    Азербайджан продолжит развивать сотрудничество в рамках Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

    Как сообщает Report, об этом заявил специальный представитель президента по особым поручениям Халаф Халафов на первом Медиафоруме СВМДА в Баку.

    Он отметил, что Азербайджан в рамках своего председательства в СВМДА внес вклад в институциональное развитие организации:

    "Наша страна также внесла вклад в трансформацию СВМДА в международную организацию и расширение многостороннего сотрудничества. В этом контексте развитие взаимного доверия и многостороннего сотрудничества является одним из приоритетных направлений в повестке азербайджанского председательства".

    Отметим, что 7-й саммит СВМДА состоится 15 октября.

    Медиа Халаф Халафов Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА)
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