Халаф Халафов: Азербайджан продолжит развивать сотрудничество в рамках СВМДА
- 01 октября, 2026
- 11:21
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Азербайджан продолжит развивать сотрудничество в рамках Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).
Как сообщает Report, об этом заявил специальный представитель президента по особым поручениям Халаф Халафов на первом Медиафоруме СВМДА в Баку.
Он отметил, что Азербайджан в рамках своего председательства в СВМДА внес вклад в институциональное развитие организации:
"Наша страна также внесла вклад в трансформацию СВМДА в международную организацию и расширение многостороннего сотрудничества. В этом контексте развитие взаимного доверия и многостороннего сотрудничества является одним из приоритетных направлений в повестке азербайджанского председательства".
Отметим, что 7-й саммит СВМДА состоится 15 октября.