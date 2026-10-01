Халаф Халафов: Азербайджан продолжит развивать сотрудничество в рамках СВМДА

Азербайджан продолжит развивать сотрудничество в рамках Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

Как сообщает Report, об этом заявил специальный представитель президента по особым поручениям Халаф Халафов на первом Медиафоруме СВМДА в Баку.

Он отметил, что Азербайджан в рамках своего председательства в СВМДА внес вклад в институциональное развитие организации:

"Наша страна также внесла вклад в трансформацию СВМДА в международную организацию и расширение многостороннего сотрудничества. В этом контексте развитие взаимного доверия и многостороннего сотрудничества является одним из приоритетных направлений в повестке азербайджанского председательства".

Отметим, что 7-й саммит СВМДА состоится 15 октября.