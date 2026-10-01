Xələf Xələfov: Azərbaycan AQEM çərçivəsində əməkdaşlığın inkişafını davam etdirəcək
Xarici siyasət
- 01 oktyabr, 2026
- 10:56
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Azərbaycan AQEM çərçivəsində əməkdaşlığın inkişafını davam etdirəcək.
"Report" xəbər verir ki, bunu Prezidentin xüsusi tapşırıqlar üzrə nümayəndəsi Xələf Xələfov Bakıda keçirilən Birinci AQEM Media Forumunda deyib.
O bildirib ki, Azərbaycan AQEM-ə sədrliyi çərçivəsində qurumun institusional inkişafına töhfə verib:
"Həmçinin qurumun beynəlxalq təşkilata transformasiyasına və çoxtərəfli əməkdaşlığın genişləndirilməsinə ölkəmizin töhfəsi olub. Bu çərçivədə qarşılıqlı etimadın və çoxtərəfli əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi Azərbaycanın sədrliyinin gündəliyində prioritet istiqamətlərdən birini təşkil edir".
Qeyd edək ki, AQEM-in 7-ci Zirvə toplantısının oktyabrın 15-də keçiriləcək.
Халаф Халафов: Азербайджан продолжит развивать сотрудничество в рамках СВМДА
Khalafov: Azerbaijan will continue to advance co-op within CICA
Son xəbərlər
06:09
Polşa Prezidenti neft şirkətlərinin əlavə mənfəətinə vergi tətbiqini təsdiqləyibDigər ölkələr
05:38
Raytheon Pentaqondan SM-6 raketlərinin tədarükünə dair 24,4 milyard dollarlıq müqavilə alıbDigər ölkələr
05:13
Tramp: İranla münaqişə Konqresə aralıq seçkilərindən əvvəl başa çata bilərDigər ölkələr
04:50
"The Times": Avropa ABŞ-nin dizel ehtiyatları ilə bağlı tələblərinə cavab barədə razılığa gələ bilməyibDigər ölkələr
04:17
"Bild": Almaniya Hamburq limanını NATO hərbi texnikasının daşınması üçün modernləşdirirDigər ölkələr
03:36
Malayziyada "Formula-1" üzrə təxirə salınmış Bəhreyn Qran-prisi başlayırFormula 1
03:02
Tramp: İranın nüvə silahı əldə etməsinə bir neçə həftə qalmışdıDigər ölkələr
02:48
Tramp Avropaya dizel yanacağı ilə bağlı müraciət edə bilərDigər ölkələr
02:06