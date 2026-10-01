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    Xələf Xələfov: Azərbaycan AQEM çərçivəsində əməkdaşlığın inkişafını davam etdirəcək

    Xarici siyasət
    • 01 oktyabr, 2026
    • 10:56
    Xələf Xələfov: Azərbaycan AQEM çərçivəsində əməkdaşlığın inkişafını davam etdirəcək

    Azərbaycan AQEM çərçivəsində əməkdaşlığın inkişafını davam etdirəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Prezidentin xüsusi tapşırıqlar üzrə nümayəndəsi Xələf Xələfov Bakıda keçirilən Birinci AQEM Media Forumunda deyib.

    O bildirib ki, Azərbaycan AQEM-ə sədrliyi çərçivəsində qurumun institusional inkişafına töhfə verib:

    "Həmçinin qurumun beynəlxalq təşkilata transformasiyasına və çoxtərəfli əməkdaşlığın genişləndirilməsinə ölkəmizin töhfəsi olub. Bu çərçivədə qarşılıqlı etimadın və çoxtərəfli əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi Azərbaycanın sədrliyinin gündəliyində prioritet istiqamətlərdən birini təşkil edir".

    Qeyd edək ki, AQEM-in 7-ci Zirvə toplantısının oktyabrın 15-də keçiriləcək.

    Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Strateji əməkdaşlıq Xələf Xələfov
    Халаф Халафов: Азербайджан продолжит развивать сотрудничество в рамках СВМДА
    Khalafov: Azerbaijan will continue to advance co-op within CICA
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