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    Халаф Халафов: Армения должна правильно оценить историческую ответственность и предпринять шаги для мира

    Внешняя политика
    • 01 октября, 2026
    • 11:01
    Халаф Халафов: Армения должна правильно оценить историческую ответственность и предпринять шаги для мира

    Армения и армянский народ должны правильно оценить историческую ответственность и предпринять шаги для обеспечения мира.

    Как сообщает Report, этом заявил специальный представитель президента Халаф Халафов на первом Медиафоруме Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Баку.

    Он отметил, что Азербайджан, переживший тяжелые времена, восстановил свою территориальную целостность и суверенитет на основе норм и принципов международного права.

    "Однако каждый из нас должен обеспечить выполнение соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН. По итогам Второй Карабахской войны президент Азербайджана предложил Армении установить прочный мир в регионе и предпринял все реальные шаги для продвижения мирного процесса. Армения и армянский народ должны правильно оценить эту историческую ответственность и предпринять шаги для обеспечения мира", - сказал он.

    Халаф Халафов Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА)
    Xələf Xələfov: Ermənistan tarixi məsuliyyəti düzgün dəyərləndirməli, sülh üçün addım atmalıdır
    Khalaf Khalafov: Armenia must take steps toward peace
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