Халаф Халафов: Армения должна правильно оценить историческую ответственность и предпринять шаги для мира

Армения и армянский народ должны правильно оценить историческую ответственность и предпринять шаги для обеспечения мира.

Как сообщает Report, этом заявил специальный представитель президента Халаф Халафов на первом Медиафоруме Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Баку.

Он отметил, что Азербайджан, переживший тяжелые времена, восстановил свою территориальную целостность и суверенитет на основе норм и принципов международного права.

"Однако каждый из нас должен обеспечить выполнение соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН. По итогам Второй Карабахской войны президент Азербайджана предложил Армении установить прочный мир в регионе и предпринял все реальные шаги для продвижения мирного процесса. Армения и армянский народ должны правильно оценить эту историческую ответственность и предпринять шаги для обеспечения мира", - сказал он.