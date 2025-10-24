Хакан Фидан принял в Анкаре генсека ТЮРКПА

Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет SOCGOV 2025
    Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан принял в Анкаре генерального секретаря Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран (ТЮРКПА) Рамиля Гасана.

    Как передает Report, об этом сообщает Министерство иностранных дел Турции.

    Напомним, экс-депутат Милли Меджлиса Рамиль Гасан был избран новым генеральным секретарем ТЮРКПА 12 июня на 14-ой пленарной сессии в Астане. В 2019-2013гг он уже занимал данную должность.

    ТюркПА Рамиль Гасан Хакан Фидан
    Hakan Fidan Ankarada TÜRKPA-nın Baş katibi Ramil Həsəni qəbul edib
    Hakan Fidan receives TURKPA Secretary General in Ankara

