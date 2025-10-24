Хакан Фидан принял в Анкаре генсека ТЮРКПА

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан принял в Анкаре генерального секретаря Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран (ТЮРКПА) Рамиля Гасана.

Как передает Report, об этом сообщает Министерство иностранных дел Турции.

Напомним, экс-депутат Милли Меджлиса Рамиль Гасан был избран новым генеральным секретарем ТЮРКПА 12 июня на 14-ой пленарной сессии в Астане. В 2019-2013гг он уже занимал данную должность.