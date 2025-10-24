Hakan Fidan Ankarada TÜRKPA-nın Baş katibi Ramil Həsəni qəbul edib
Xarici siyasət
- 24 oktyabr, 2025
- 18:09
Türkiyənin xarici işlər naziri Hakan Fidan Ankarada TÜRKPA-nın Baş katibi, səfir Ramil Həsəni qəbul edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyindən (XİN) bildirilib.
