İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi SOCGOV 2025
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi SOCGOV 2025

    Hakan Fidan Ankarada TÜRKPA-nın Baş katibi Ramil Həsəni qəbul edib

    Xarici siyasət
    • 24 oktyabr, 2025
    • 18:09
    Hakan Fidan Ankarada TÜRKPA-nın Baş katibi Ramil Həsəni qəbul edib

    Türkiyənin xarici işlər naziri Hakan Fidan Ankarada TÜRKPA-nın Baş katibi, səfir Ramil Həsəni qəbul edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyindən (XİN) bildirilib.

    Türkiyə Azərbaycan TÜRKPA Hakan Fidan
    Хакан Фидан принял в Анкаре генсека ТЮРКПА

    Son xəbərlər

    18:25

    "Bakcell" abunəçisi 1 manatla lüks avtomobil sahibi oldu!

    İKT
    18:19

    PA-nın Vətəndaş Qəbulu Mərkəzində noyabr ayı üçün qəbul cədvəli açıqlanıb

    Daxili siyasət
    18:14

    Azərbaycanda korporativ istiqrazlara dövlət zəmanəti veriləcək

    Maliyyə
    18:09

    Hakan Fidan Ankarada TÜRKPA-nın Baş katibi Ramil Həsəni qəbul edib

    Xarici siyasət
    18:08

    Jakub Cenek: "Nəqliyyatın rəqəmsal transformasiyası artıq zərurətə çevrilib"

    İnfrastruktur
    18:02

    "Lənkəran"ın baş məşqçisi: "Quba" ilə matçlar həmişə çətin keçir"

    Komanda
    18:01

    "Quba"nın baş məşqçisi: "Lənkəran"la oyunda hakimlərin mübahisəli qərarları oldu"

    Komanda
    17:57

    Ağacların qanunsuz kəsilməsinə görə yaşıllıqlara 7 min manatdan çox ziyan dəyib

    Ekologiya
    17:52
    Foto

    Emin Hüseynov amerikalı diplomatla gələcək əməkdaşlıq imkanlarını müzakirə edib

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti