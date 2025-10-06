Хакан Фидан прибыл с визитом в Азербайджан

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан прибыл с двухдневным визитом в Азербайджан.

Как сообщает Report, об этом заявили в Министерстве иностранных дел Турции.

Отмечается, что он примет участие в заседании Совета министров иностранных дел Организации тюркских государств, которое состоится в преддверии XII Саммита ОТГ в Габале.

Х.Фидан также проведет ряд двусторонних встреч.