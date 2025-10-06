Хакан Фидан прибыл с визитом в Азербайджан
Внешняя политика
- 06 октября, 2025
- 19:20
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан прибыл с двухдневным визитом в Азербайджан.
Как сообщает Report, об этом заявили в Министерстве иностранных дел Турции.
Отмечается, что он примет участие в заседании Совета министров иностранных дел Организации тюркских государств, которое состоится в преддверии XII Саммита ОТГ в Габале.
Х.Фидан также проведет ряд двусторонних встреч.
