    Хакан Фидан прибыл с визитом в Азербайджан

    Внешняя политика
    • 06 октября, 2025
    • 19:20
    Хакан Фидан прибыл с визитом в Азербайджан

    Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан прибыл с двухдневным визитом в Азербайджан.

    Как сообщает Report, об этом заявили в Министерстве иностранных дел Турции.

    Отмечается, что он примет участие в заседании Совета министров иностранных дел Организации тюркских государств, которое состоится в преддверии XII Саммита ОТГ в Габале.

    Х.Фидан также проведет ряд двусторонних встреч.

    Hakan Fidan Azərbaycanda səfərdədir
    Turkish FM Hakan Fidan arrives in Azerbaijan for OTS meetings

