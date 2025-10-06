İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Hakan Fidan Azərbaycanda səfərdədir

    Xarici siyasət
    • 06 oktyabr, 2025
    • 19:18
    Hakan Fidan

    Türkiyə xarici işlər naziri Hakan Fidan Azərbaycana səfərə gəlib.

    "Report" xəbər verir ki, o, Qəbələdə keçiriləcək Türk Dövlətləri Təşkilatının XII Zirvə toplantısından əvvəl baş tutacaq TDT Xarici İşlər Nazirləri Şurasının iclasında iştirak edəcək.

    H.Fidan, həmçinin bəzi ikitərəfli görüşlər keçirəcək.

    Səfərin iki gün davam edəcəyi bildirilir.

    Хакан Фидан прибыл с визитом в Азербайджан
    Turkish FM Hakan Fidan arrives in Azerbaijan for OTS meetings

