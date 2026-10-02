Хафиз Пашаев: Университет ADA подготовил поколение молодых специалистов

Университет ADA подготовил поколение молодых лидеров и специалистов, которые сегодня работают в ведущих компаниях Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявил ректор Университета ADA Хафиз Пашаев на панельной дискуссии в рамках Регионального форума CAMCA в Баку.

По его словам, участие выпускников университета в деятельности крупных компаний, в том числе компаний "Большой четверки", свидетельствует о высоком качестве образования в Университете ADA.

Ректор отметил, что университет также стремится оценивать свой вклад в экономическое- и бизнес-развитие Азербайджана.

Пашаев также подчеркнул роль CAMCA в объединении стран региона.

Он также отметил, что CAMCA необходимо продолжать деятельность, направленную на содействие развитию региона.

"Несколько лет назад CAMCA проводила мероприятие в нашем университете - это было в 2018 году. Я приглашаю вас вновь посетить университет в любое удобное для вас время", - сказал Хафиз Пашаев.