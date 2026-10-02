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    Хафиз Пашаев: Университет ADA подготовил поколение молодых специалистов

    Внешняя политика
    • 02 октября, 2026
    • 17:28
    Хафиз Пашаев: Университет ADA подготовил поколение молодых специалистов

    Университет ADA подготовил поколение молодых лидеров и специалистов, которые сегодня работают в ведущих компаниях Азербайджана.

    Как сообщает Report, об этом заявил ректор Университета ADA Хафиз Пашаев на панельной дискуссии в рамках Регионального форума CAMCA в Баку.

    По его словам, участие выпускников университета в деятельности крупных компаний, в том числе компаний "Большой четверки", свидетельствует о высоком качестве образования в Университете ADA.

    Ректор отметил, что университет также стремится оценивать свой вклад в экономическое- и бизнес-развитие Азербайджана.

    Пашаев также подчеркнул роль CAMCA в объединении стран региона.

    Он также отметил, что CAMCA необходимо продолжать деятельность, направленную на содействие развитию региона.

    "Несколько лет назад CAMCA проводила мероприятие в нашем университете - это было в 2018 году. Я приглашаю вас вновь посетить университет в любое удобное для вас время", - сказал Хафиз Пашаев.

    Региональный форум CAMCA 2026 Хафиз Пашаев Университет ADA
    Hafiz Paşayev: ADA Universiteti gənc mütəxəssislər nəsli yetişdirib
    Hafiz Pashayev: ADA University trained generation of young professionals
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