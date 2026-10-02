Hafiz Paşayev: ADA Universiteti gənc mütəxəssislər nəsli yetişdirib
- 02 oktyabr, 2026
- 17:40
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ADA Universiteti bu gün Azərbaycanın aparıcı şirkətlərində çalışan gənc liderlər və mütəxəssislər nəsli yetişdirib.
"Report" xəbər verir ki, bunu ADA Universitetinin rektoru Hafiz Paşayev Bakıda keçirilən "CAMCA-2026" Regional Forumu çərçivəsindəki panel müzakirəsində deyib.
Onun sözlərinə görə, universitet məzunlarının iri şirkətlərin, o cümlədən "Böyük dördlük" şirkətlərinin fəaliyyətində iştirakı ADA Universitetində təhsilin yüksək keyfiyyətindən xəbər verir.
Rektor qeyd edib ki, universitet həmçinin Azərbaycanın iqtisadi və biznes inkişafına öz töhfəsini qiymətləndirməyə çalışır.
H.Paşayev, CAMCA-nın region ölkələrinin birləşməsindəki rolunu da vurğulayıb.
O, həmçinin qeyd edib ki, CAMCA regionun inkişafına kömək etməyə yönəlmiş fəaliyyətini davam etdirməlidir: "Bir neçə il əvvəl CAMCA bizim universitetimizdə tədbir keçirmişdi - bu, 2018-ci ildə idi. Mən sizi sizin üçün münasib vaxtda yenidən universiteti ziyarət etməyə dəvət edirəm".