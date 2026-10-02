İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)

    Hafiz Paşayev: ADA Universiteti gənc mütəxəssislər nəsli yetişdirib

    Xarici siyasət
    • 02 oktyabr, 2026
    • 17:40
    Hafiz Paşayev: ADA Universiteti gənc mütəxəssislər nəsli yetişdirib

    ADA Universiteti bu gün Azərbaycanın aparıcı şirkətlərində çalışan gənc liderlər və mütəxəssislər nəsli yetişdirib.

    "Report" xəbər verir ki, bunu ADA Universitetinin rektoru Hafiz Paşayev Bakıda keçirilən "CAMCA-2026" Regional Forumu çərçivəsindəki panel müzakirəsində deyib.

    Onun sözlərinə görə, universitet məzunlarının iri şirkətlərin, o cümlədən "Böyük dördlük" şirkətlərinin fəaliyyətində iştirakı ADA Universitetində təhsilin yüksək keyfiyyətindən xəbər verir.

    Rektor qeyd edib ki, universitet həmçinin Azərbaycanın iqtisadi və biznes inkişafına öz töhfəsini qiymətləndirməyə çalışır.

    H.Paşayev, CAMCA-nın region ölkələrinin birləşməsindəki rolunu da vurğulayıb.

    O, həmçinin qeyd edib ki, CAMCA regionun inkişafına kömək etməyə yönəlmiş fəaliyyətini davam etdirməlidir: "Bir neçə il əvvəl CAMCA bizim universitetimizdə tədbir keçirmişdi - bu, 2018-ci ildə idi. Mən sizi sizin üçün münasib vaxtda yenidən universiteti ziyarət etməyə dəvət edirəm".

    Hafiz Paşayev ADA Universiteti CAMCA 2026 Regional Forumu
    Хафиз Пашаев: Университет ADA подготовил поколение молодых специалистов
    Hafiz Pashayev: ADA University trained generation of young professionals
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