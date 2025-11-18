Хафиз Пашаев: Форумы мозговых центров - стимул для развития отношений Баку и Вашингтона

Ректор Университета ADA и бывший посол Азербайджана в США Хафиз Пашаев отметил высокую роль американских аналитических центров в период своей дипломатической деятельности в Вашингтоне.

Как передает Report, об этом он заявил на первом Азербайджано-американском форуме мозговых центров.

Пашаев отметил, что в период своего дипломатического мандата в США его впечатлило, насколько активно и профессионально они работают.

"Я был послом Азербайджана в США в довольно непростое время и был первым представителем нашей страны в Вашингтоне. Для меня многое было новым, и в этом процессе мозговые центры сыграли огромную роль. Среди них я бы особенно отметил CSIS - я часто посещал их мероприятия и для меня это стало настоящей школой дипломатии", - сказал он.

Пашаев также высоко оценил идею реализации первого Азербайджано-американского форума мозговых центров, отметив, что такого рода форумы станут стимулом для развития двухсторонних отношений.

Напомним, что Хафиз Пашаев был первым послом независимого Азербайджана в США. Он занял этот пост в 1993 году и в последующие годы одной из ключевых фигур в формировании азербайджано-американских отношений.