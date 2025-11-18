Hafiz Paşayev: Beyin Mərkəzləri forumları Azərbaycan və ABŞ münasibətlərinin inkişafı üçün stimul olacaq
- 18 noyabr, 2025
- 09:44
Beyin Mərkəzləri forumları Azərbaycan və ABŞ münasibətlərinin inkişafı üçün stimul olacaq.
"Report"un məlumatına görə, bunu ADA Universitetinin rektoru Hafiz Paşayev Bakıda keçirilən Azərbaycan-ABŞ Beyin Mərkəzlərinin Birinci Forumunda bildirib.
"ABŞ-dəki diplomatik mandatım dövründə bu ölkədə beyin mərkəzlərinin nə qədər fəal və peşəkar işlədiyi məni təəccübləndirib. Mən kifayət qədər çətin dövrdə ABŞ-də Azərbaycanın səfiri olmuşam və Vaşinqtonda ölkəmizin ilk nümayəndəsi idim. Mənim üçün bir çox şey yeni idi və bu prosesdə beyin mərkəzləri böyük rol oynadı. Onların arasında xüsusilə CSIS-i qeyd edərdim. Tez-tez onların tədbirlərində iştirak edirdim və bu, mənim üçün həqiqi diplomatiya məktəbinə çevrildi", - o bildirib.
H.Paşayev, həmçinin Azərbaycan-ABŞ Beyin Mərkəzlərinin Birinci Forumunun həyata keçirilməsi ideyasını yüksək qiymətləndirib. O qeyd edib ki, bu cür forumlar ikitərəfli münasibətlərin inkişafı üçün stimul olacaq.
Xatırladaq ki, Hafiz Paşayev müstəqil Azərbaycanın ABŞ-dəki ilk səfiri olub. O, 1993-cü ildə bu vəzifəyə təyin edilib və sonrakı illərdə Azərbaycan-ABŞ münasibətlərinin formalaşmasında rolları olub.