Хафиз Пашаев: Будущее отношений Азербайджана и США выглядит многообещающим

Будущее двусторонних отношений между Азербайджаном и США выглядит многообещающим.

Как сообщает Report, об этом заявил ректор Университета ADA Хафиз Пашаев на панельной дискуссии в рамках Регионального форума CAMCA в Баку.

По его словам, будущее страны было определено в 2020 году, когда Азербайджан полностью восстановил свой суверенитет и освободил территории от оккупации.

"Мы стали по-настоящему суверенным государством. За годы моей работы в Вашингтоне я мечтал об этом. Это было для меня очень важным вопросом", - отметил он.