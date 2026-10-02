Хафиз Пашаев: Будущее отношений Азербайджана и США выглядит многообещающим
Внешняя политика
- 02 октября, 2026
- 17:47
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Будущее двусторонних отношений между Азербайджаном и США выглядит многообещающим.
Как сообщает Report, об этом заявил ректор Университета ADA Хафиз Пашаев на панельной дискуссии в рамках Регионального форума CAMCA в Баку.
По его словам, будущее страны было определено в 2020 году, когда Азербайджан полностью восстановил свой суверенитет и освободил территории от оккупации.
"Мы стали по-настоящему суверенным государством. За годы моей работы в Вашингтоне я мечтал об этом. Это было для меня очень важным вопросом", - отметил он.
Hafiz Paşayev: Azərbaycan-ABŞ münasibətlərinin gələcəyi ümidverici görünür
Hafiz Pashayev: Future of Azerbaijan-US relations looks promising
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