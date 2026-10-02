İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)

    Hafiz Paşayev: Azərbaycan-ABŞ münasibətlərinin gələcəyi ümidverici görünür

    Xarici siyasət
    • 02 oktyabr, 2026
    • 17:53
    Hafiz Paşayev: Azərbaycan-ABŞ münasibətlərinin gələcəyi ümidverici görünür

    Azərbaycan və ABŞ arasındakı ikitərəfli münasibətlərin gələcəyi ümidverici görünür.

    "Report" xəbər verir ki, bunu ADA Universitetinin rektoru Hafiz Paşayev Bakıda CAMCA Regional Forumu çərçivəsində keçirilən panel müzakirəsində bildirib.

    Onun sözlərinə görə, ölkənin gələcəyi Azərbaycanın öz suverenliyini tam bərpa etdiyi və ərazilərini işğaldan azad etdiyi 2020-ci ildə müəyyən edilib.

    "Biz həqiqətən suveren dövlət olduq. Vaşinqtonda işlədiyim illər ərzində bunu arzulayırdım. Bu, mənim üçün çox vacib bir məsələ idi", - o qeyd edib.

    Hafiz Paşayev ADA Universiteti CAMCA 2026 Regional Forumu
    Хафиз Пашаев: Будущее отношений Азербайджана и США выглядит многообещающим
    Hafiz Pashayev: Future of Azerbaijan-US relations looks promising
    MiniBoss
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    05:26

    İki İran vətəndaşı Mançesterdə terror aktı planlaşdırmaqda ittiham olunur

    Digər ölkələr
    04:57

    Arda Güler İtaliya ilə matçda oynamayacaq

    Futbol
    04:24

    UKMTO: Oman sahillərində neft tankerinə hücum edilib

    Digər ölkələr
    04:21

    "Yonhap": Şərq dənizi istiqamətində raket buraxıb

    Digər ölkələr
    03:46

    Tramp: ABŞ dizel yanacağının ixracına qadağa qoymayacaq

    Digər ölkələr
    03:28

    "Bloomberg": Pentaqon hərbi kibermütəxəssislərin maaşını azaldacaq

    Digər ölkələr
    02:56

    BVF Boliviya üçün 36 aylıq genişləndirilmiş maliyyələşdirmə mexanizmini təsdiqləyib

    Digər ölkələr
    02:17

    Bu gün Türk Dövlətlərinin Əməkdaşlıq Günüdür

    Xarici siyasət
    01:52

    Rusiyada məhbus qatarda konvoy əməkdaşını güllələyib

    Region
    Bütün Xəbər Lenti