Hafiz Paşayev: Azərbaycan-ABŞ münasibətlərinin gələcəyi ümidverici görünür
Xarici siyasət
- 02 oktyabr, 2026
- 17:53
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Azərbaycan və ABŞ arasındakı ikitərəfli münasibətlərin gələcəyi ümidverici görünür.
"Report" xəbər verir ki, bunu ADA Universitetinin rektoru Hafiz Paşayev Bakıda CAMCA Regional Forumu çərçivəsində keçirilən panel müzakirəsində bildirib.
Onun sözlərinə görə, ölkənin gələcəyi Azərbaycanın öz suverenliyini tam bərpa etdiyi və ərazilərini işğaldan azad etdiyi 2020-ci ildə müəyyən edilib.
"Biz həqiqətən suveren dövlət olduq. Vaşinqtonda işlədiyim illər ərzində bunu arzulayırdım. Bu, mənim üçün çox vacib bir məsələ idi", - o qeyd edib.
Хафиз Пашаев: Будущее отношений Азербайджана и США выглядит многообещающим
Hafiz Pashayev: Future of Azerbaijan-US relations looks promising
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