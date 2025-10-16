Haber Global: Мировому сообществу представлена модель градостроительства в Карабахе

Турецкий телеканал Haber Global показал репортаж о втором дне III Азербайджанского национального форума градостроительства (NUFA3), проходящего в Ханкенди.

Как сообщает Report, в репортаже представлена подробная информация о деятельности NUFA3 и строительно-восстановительных работах в Карабахе.

Отмечается, что на Форуме, в котором принимают участие 400 специалистов из 60 стран, мировому сообществу продемонстрирована модель градостроительства в Карабахе.

В репортаже также содержатся слова депутата Милли Меджлиса Азербайджана Вугара Байрамова. Парламентарий подчеркнул, что этот форум предоставляет уникальную возможность представить опыт Азербайджана не только в рамках страны, но и на мировой арене.

Подробнее об этом в видеоматериале: