Haber Global: Мировому сообществу представлена модель градостроительства в Карабахе
Внешняя политика
- 16 октября, 2025
- 18:54
Турецкий телеканал Haber Global показал репортаж о втором дне III Азербайджанского национального форума градостроительства (NUFA3), проходящего в Ханкенди.
Как сообщает Report, в репортаже представлена подробная информация о деятельности NUFA3 и строительно-восстановительных работах в Карабахе.
Отмечается, что на Форуме, в котором принимают участие 400 специалистов из 60 стран, мировому сообществу продемонстрирована модель градостроительства в Карабахе.
В репортаже также содержатся слова депутата Милли Меджлиса Азербайджана Вугара Байрамова. Парламентарий подчеркнул, что этот форум предоставляет уникальную возможность представить опыт Азербайджана не только в рамках страны, но и на мировой арене.
Подробнее об этом в видеоматериале:
