    Haber Global: Мировому сообществу представлена модель градостроительства в Карабахе

    Внешняя политика
    • 16 октября, 2025
    • 18:54
    Турецкий телеканал Haber Global показал репортаж о втором дне III Азербайджанского национального форума градостроительства (NUFA3), проходящего в Ханкенди.

    Как сообщает Report, в репортаже представлена подробная информация о деятельности NUFA3 и строительно-восстановительных работах в Карабахе.

    Отмечается, что на Форуме, в котором принимают участие 400 специалистов из 60 стран, мировому сообществу продемонстрирована модель градостроительства в Карабахе.

    В репортаже также содержатся слова депутата Милли Меджлиса Азербайджана Вугара Байрамова. Парламентарий подчеркнул, что этот форум предоставляет уникальную возможность представить опыт Азербайджана не только в рамках страны, но и на мировой арене.

    Подробнее об этом в видеоматериале:

    Карабах NUFA3 Вугар Байрамов градостроительство
