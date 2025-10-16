"Haber Global": Qarabağ modeli dünyaya tanıdılır
Xarici siyasət
- 16 oktyabr, 2025
- 18:42
Türkiyənin "Haber Global" telekanalı Xankəndidə keçirilən III Azərbaycan Milli Şəhərsalma Forumunun (NUFA3) ikinci günündən süjet yayımlayıb.
"Report" xəbər verir ki, süjetdə Forumun işi və Qarabağdakı yenidənqurma işləri barədə ətraflı məlumat verilib.
Qeyd olunub ki, 60 ölkədən 400 mütəxəssisin qatıldığı Forumda Qarabağ modeli dünyaya tanıdılır.
Süjetdə Azərbaycan Milli Məclisinin üzvü Vüqar Bayramovun da fikirlərinə yer verilib. Deputat bildirib ki, bu forum təkcə Azərbaycan deyil, qlobal müstəvidə təcrübələrin təqdimatına imkan yaradır.
Daha ətraflı videomaterialı təqdim edirik:
