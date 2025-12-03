Гюльшан Рзаева: В WUF13 примут участие более 25 тыс. участников

В 13-й сессии Всемирного градостроительного форума ООН (WUF13), которая пройдет в Азербайджане в следующем году, ожидается участие более 25 тыс. делегатов.

Как сообщает Report, об этом сегодня на втором заседании руководителей картографических учреждений Организации тюркских государств (ОТГ) в Баку заявила замглавы аппарата Государственного комитета по градостроительству и архитектуре, заместитель национального координатора WUF13 Гюльшан Рзаева.

По ее словам, интерес к форуму высок как среди местных, так и зарубежных участников: "Мы рассчитываем, что и в этот раз страны нашего региона примут активное участие в мероприятии".