    Гюльшан Рзаева: В WUF13 примут участие более 25 тыс. участников

    Внешняя политика
    • 03 декабря, 2025
    • 12:11
    В 13-й сессии Всемирного градостроительного форума ООН (WUF13), которая пройдет в Азербайджане в следующем году, ожидается участие более 25 тыс. делегатов.

    Как сообщает Report, об этом сегодня на втором заседании руководителей картографических учреждений Организации тюркских государств (ОТГ) в Баку заявила замглавы аппарата Государственного комитета по градостроительству и архитектуре, заместитель национального координатора WUF13 Гюльшан Рзаева.

    По ее словам, интерес к форуму высок как среди местных, так и зарубежных участников: "Мы рассчитываем, что и в этот раз страны нашего региона примут активное участие в мероприятии".

