Гюльшан Рзаева: В WUF13 примут участие более 25 тыс. участников
Внешняя политика
- 03 декабря, 2025
- 12:11
В 13-й сессии Всемирного градостроительного форума ООН (WUF13), которая пройдет в Азербайджане в следующем году, ожидается участие более 25 тыс. делегатов.
Как сообщает Report, об этом сегодня на втором заседании руководителей картографических учреждений Организации тюркских государств (ОТГ) в Баку заявила замглавы аппарата Государственного комитета по градостроительству и архитектуре, заместитель национального координатора WUF13 Гюльшан Рзаева.
По ее словам, интерес к форуму высок как среди местных, так и зарубежных участников: "Мы рассчитываем, что и в этот раз страны нашего региона примут активное участие в мероприятии".
Последние новости
12:36
Завтра в Баку и на Абшероне ожидается моросящий дождьЭкология
12:35
В Азербайджане разработана топографическая карта на базе мирового стандарта WGS-84Наука и образование
12:22
НАТО закрыл одну из авиабаз в НорвегииДругие страны
12:17
Джейхун Байрамов отправился в АвстриюВнешняя политика
12:17
Исмаилов: Азербайджан заинтересован в расширении сотрудничества в сфере картографии и геодезииВнешняя политика
12:12
Эрдоган и Макрон обсудили ситуацию на Южном КавказеВ регионе
12:11
Гюльшан Рзаева: В WUF13 примут участие более 25 тыс. участниковВнешняя политика
12:06
Федерика Могерини и еще двое экс-чиновников ЕС освобождены после допроса по делу о коррупцииДругие страны
11:59