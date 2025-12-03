İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Xarici siyasət
    • 03 dekabr, 2025
    • 11:31
    Gülşən Rzayeva: Gələn il WUF13-ə görə Azərbaycana 25 mindən çox iştirakçının gələcəyi gözlənilir

    Gələn il Azərbaycanda keçiriləcək BMT-nin Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun 13-cü sessiyası (WUF13) zamanı ölkəyə 25 mindən çox iştirakçının gələcəyi gözlənilir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin Aparat rəhbərinin müavini, WUF13-ün Milli koordinatorunun müavini Gülşən Rzayeva Bakıda keçirilən Türk Dövlətləri Təşkilatının (TDT) Xəritəçəkmə Qurumları Rəhbərlərinin ikinci iclasında deyib.

    Onun sözlərinə görə, tədbirdə həm yerli, həm də xarici qonaqların iştirakı proqnozlaşdırılır:

    "Ümumilikdə regional təmsilçilik çox rəngarəngdir. Biz ümid edirik ki, bu dəfə də region ölkələri forumda aktiv iştirak edəcəklər".

    Xatırladaq ki, forum 2026-cı ilin 17-22 may tarixlərində Bakıda keçiriləcək.

