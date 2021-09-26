Генеральный секретарь ООН поблагодарил Азербайджан

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов обсудили миротворческие усилия в Закавказье и диалог между Баку и Ереваном.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов обсудили миротворческие усилия в Закавказье и диалог между Баку и Ереваном.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении, распространенном офисом Гутерриша.

"Генеральный секретарь подчеркнул поддержку со стороны ООН двустороннего диалога и миротворческих усилий между Арменией и Азербайджаном, а также вновь указал на готовность ООН обеспечить дальнейшую помощь, в том числе для пострадавших от конфликта людей", - отмечается в заявлении.

В офисе Гутерриша также добавили, что генеральный секретарь поблагодарил Азербайджан за дипломатическую работу в качестве председателя Движения неприсоединения.

Ранее было заявлено о встрече Гутерриша с главой МИД Армении Араратом Мирзояном. Накануне Мирзоян и Байрамов встретились на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке - впервые с ноября 2020 года.