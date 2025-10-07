Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ
    Гурбангулы Бердымухамедов прибыл в Азербайджан

    • 07 октября, 2025
    • 10:11
    Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов прибыл с визитом в Азербайджан для участия в 12-м Саммите совета глав государств Организации тюркских государств (ОТГ).

    Как сообщает Report, в Габалинском международном аэропорту в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

    Председателя Халк Маслахаты Туркменистана в аэропорту встречали министр культуры Азербайджана Адиль Керимли и другие официальные лица.

    Гурбангулы Бердымухамедов Габала Саммит ОТГ
    Фото
    Qurbanqulu Berdiməhəmmədov Azərbaycana gəlib
    Gurbanguly Berdimuhamedov arrives in Azerbaijan

