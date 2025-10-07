Гурбангулы Бердымухамедов прибыл в Азербайджан
Внешняя политика
- 07 октября, 2025
- 10:11
Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов прибыл с визитом в Азербайджан для участия в 12-м Саммите совета глав государств Организации тюркских государств (ОТГ).
Как сообщает Report, в Габалинском международном аэропорту в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.
Председателя Халк Маслахаты Туркменистана в аэропорту встречали министр культуры Азербайджана Адиль Керимли и другие официальные лица.
