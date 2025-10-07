Гурбангулы Бердымухамедов прибыл в Азербайджан

Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов прибыл с визитом в Азербайджан для участия в 12-м Саммите совета глав государств Организации тюркских государств (ОТГ).

Как сообщает Report, в Габалинском международном аэропорту в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

Председателя Халк Маслахаты Туркменистана в аэропорту встречали министр культуры Азербайджана Адиль Керимли и другие официальные лица.