    Qurbanqulu Berdiməhəmmədov Azərbaycana gəlib

    Xarici siyasət
    • 07 oktyabr, 2025
    • 10:05
    Qurbanqulu Berdiməhəmmədov Azərbaycana gəlib

    Türkmənistan Xalq Məsləhətinin sədri Qurbanqulu Berdiməhəmmədov Türk Dövlətləri Təşkilatının (TDT) Dövlət Başçıları Şurasının 12-ci Zirvə Görüşündə iştirak etmək məqsədilə oktyabrın 7-də Azərbaycana səfərə gəlib.

    "Report" xəbər verir ki, Qəbələ Beynəlxalq Hava Limanında ali qonağın şərəfinə fəxri qarovul dəstəsi düzülmüşdü.

    Türkmənistan Xalq Məsləhətinin sədri Qurbanqulu Berdiməhəmmədovu hava limanında Azərbaycanın mədəniyyət naziri Adil Kərimli və digər rəsmi şəxslər qarşılayıblar.

    Гурбангулы Бердымухамедов прибыл в Азербайджан
    Gurbanguly Berdimuhamedov arrives in Azerbaijan

