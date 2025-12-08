İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    Yanğın təhlükəli şadlıq evinin fəaliyyəti dayandırılıb

    Hadisə
    • 08 dekabr, 2025
    • 16:01
    Yanğın təhlükəli şadlıq evinin fəaliyyəti dayandırılıb

    Bakı şəhəri, Nizami rayonu, Mikayıl Əliyev küçəsində yerləşən "Qızıl qaya" şadlıq evində keçirilən yoxlama zamanı yanğın təhlükəsizliyi üzrə çoxsaylı nöqsanlar aşkarlanıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyi (FHN) məlumat yayıb.

    Həmin nöqsanların insan həyatı və ya sağlamlığına, ətraf mühitə və dövlətin əmlak maraqlarına birbaşa təhlükə yaratdığı müəyyən edilib.

    Yanğın təhlükəsizliyi norma və qaydalarının kobud pozulması faktları aşkar edilib, şadlıq evinin fəaliyyətinin dayandırılması barədə qərar qəbul olunub və qərarın bir nüsxəsi obyektin nümayəndəsinə təqdim edilib.

    Yanğın təhlükəli şadlıq evinin fəaliyyəti dayandırılıb

    şadlıq evi yanğın təhlükəsizliyi "Qızıl qaya"

    Son xəbərlər

    16:13

    Həndbol üzrə Azərbaycan çempionatlarında 2025/2026 mövsümünə start verilib

    Komanda
    16:10

    Nazir müavini: "Süni intellektin inkişafı üçün infrastruktur lazımdır"

    İKT
    16:09

    Niderland Ukraynaya 700 milyon avro ayıracaq

    Region
    16:07

    Azərbaycan Moldovaya yerkökü və şalğam tədarükünü bərpa edib

    Biznes
    16:05

    Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin üzvü Serbiyanın baş müşaviri ilə əməkdaşlığı müzakirə edib

    Xarici siyasət
    16:03

    Mingəçevir su anbarında qanunsuz balıq ovlayan şəxs saxlanılıb

    Hadisə
    16:02

    Elnur Soltanov: "SOCAR-da kibertəhlükəsizliklə bağlı mərkəzləşdirilmiş təhlükəsizlik əməliyyatları sistemi qurulur"

    Energetika
    16:02
    Rəy

    Pakistan-Əfqanıstan münaqişəsi - alovlanan yeni müharibə ocağı - ŞƏRH

    Analitika
    16:01
    Foto
    Video

    Yanğın təhlükəli şadlıq evinin fəaliyyəti dayandırılıb

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti