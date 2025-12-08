İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    Norveçdə ticarət mərkəzində atəş açan şəxs saxlanılıb

    Digər ölkələr
    • 08 dekabr, 2025
    • 15:53
    Norveçdə ticarət mərkəzində atəş açan şəxs saxlanılıb

    Norveç polisi paytaxt Oslonun ən böyük ticarət mərkəzində atəş açdığı ehtimal edilən şəxsin həbs edildiyi barədə məlumat yayıb.

    "Report" "Reuters" agentliyinə istinadən xəbər verir ki, onun tək hərəkət etdiyi ehtimal edilir.

    Şübhəli özü polisi çağırıb və daha sonra tavana atəş açıb.

    "Atəş tavana açılıb. Onun insanlara zərər verməsi barəsində heç bir məlumat yoxdur", - polis əməkdaşı deyib.

    Qeyd edilib ki, atəş tüfəngdən açılıb. Həmçinin ehtimal olunur ki, saxlanılan şəxsin üzərində idman dəyənəyi və bıçaq olub.

    İnsident zamanı xəsarət alan olmayıb.

    Norveç Atışma polis
    Полиция Норвегии задержала предполагаемого стрелка в торговом центре Осло

    Son xəbərlər

    16:13

    Həndbol üzrə Azərbaycan çempionatlarında 2025/2026 mövsümünə start verilib

    Komanda
    16:10

    Nazir müavini: "Süni intellektin inkişafı üçün infrastruktur lazımdır"

    İKT
    16:09

    Niderland Ukraynaya 700 milyon avro ayıracaq

    Region
    16:07

    Azərbaycan Moldovaya yerkökü və şalğam tədarükünü bərpa edib

    Biznes
    16:05

    Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin üzvü Serbiyanın baş müşaviri ilə əməkdaşlığı müzakirə edib

    Xarici siyasət
    16:03

    Mingəçevir su anbarında qanunsuz balıq ovlayan şəxs saxlanılıb

    Hadisə
    16:02

    Elnur Soltanov: "SOCAR-da kibertəhlükəsizliklə bağlı mərkəzləşdirilmiş təhlükəsizlik əməliyyatları sistemi qurulur"

    Energetika
    16:02
    Rəy

    Pakistan-Əfqanıstan münaqişəsi - alovlanan yeni müharibə ocağı - ŞƏRH

    Analitika
    16:01
    Foto
    Video

    Yanğın təhlükəli şadlıq evinin fəaliyyəti dayandırılıb

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti