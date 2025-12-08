Полиция Норвегии задержала предполагаемого стрелка в торговом центре Осло

Норвежская полиция сообщила об аресте предполагаемого стрелка после получения сообщений о стрельбе в крупнейшем торговом центре Осло.

Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, по данным правоохранительных органов, мужчина, предположительно, действовал в одиночку.

Подозреваемый сам вызвал полицию, после чего произвел один выстрел в потолок.

"Это был выстрел в потолок. Нет никаких данных, указывающих на то, что он пытался навредить людям", - заявил руководитель операции.

Сообщается, что мужчина использовал дробовик. Кроме того, при нем были бита и, предположительно, нож.

На данный момент пострадавших не выявлено