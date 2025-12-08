Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров

    Полиция Норвегии задержала предполагаемого стрелка в торговом центре Осло

    Другие страны
    • 08 декабря, 2025
    • 15:16
    Полиция Норвегии задержала предполагаемого стрелка в торговом центре Осло

    Норвежская полиция сообщила об аресте предполагаемого стрелка после получения сообщений о стрельбе в крупнейшем торговом центре Осло.

    Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, по данным правоохранительных органов, мужчина, предположительно, действовал в одиночку.

    Подозреваемый сам вызвал полицию, после чего произвел один выстрел в потолок.

    "Это был выстрел в потолок. Нет никаких данных, указывающих на то, что он пытался навредить людям", - заявил руководитель операции.

    Сообщается, что мужчина использовал дробовик. Кроме того, при нем были бита и, предположительно, нож.

    На данный момент пострадавших не выявлено

    Осло торговый центр стрельба арест полиция
    Elvis

    Последние новости

    15:35

    Кан Кимгу: Мир между Баку и Ереваном отроет новые возможности для корейских компаний

    Внешняя политика
    15:31

    Азербайджан, Россия и Беларусь начинают электронное взаимное признание сертификатов происхождения

    Бизнес
    15:31
    Фото

    В ООН представлена информация об антикоррупционных реформах в Азербайджане

    Внешняя политика
    15:29

    В ГТК объяснили снижение использования режима "Зеленый коридор"

    Бизнес
    15:29

    ГТК приступил к внедрению системы ARAS Pro

    Бизнес
    15:21

    ГТК Азербайджана призывает активизировать цифровизацию транзитных документов

    Бизнес
    15:16

    Полиция Норвегии задержала предполагаемого стрелка в торговом центре Осло

    Другие страны
    15:15

    СМИ: Франция не готова включать в "репарационный кредит" росактивы из частных банков

    Другие страны
    15:12

    В Турции произошло землетрясение магнитудой 4,9

    В регионе
    Лента новостей