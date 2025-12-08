Полиция Норвегии задержала предполагаемого стрелка в торговом центре Осло
Другие страны
- 08 декабря, 2025
- 15:16
Норвежская полиция сообщила об аресте предполагаемого стрелка после получения сообщений о стрельбе в крупнейшем торговом центре Осло.
Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, по данным правоохранительных органов, мужчина, предположительно, действовал в одиночку.
Подозреваемый сам вызвал полицию, после чего произвел один выстрел в потолок.
"Это был выстрел в потолок. Нет никаких данных, указывающих на то, что он пытался навредить людям", - заявил руководитель операции.
Сообщается, что мужчина использовал дробовик. Кроме того, при нем были бита и, предположительно, нож.
На данный момент пострадавших не выявлено
Последние новости
15:35
Кан Кимгу: Мир между Баку и Ереваном отроет новые возможности для корейских компанийВнешняя политика
15:31
Азербайджан, Россия и Беларусь начинают электронное взаимное признание сертификатов происхожденияБизнес
15:31
Фото
В ООН представлена информация об антикоррупционных реформах в АзербайджанеВнешняя политика
15:29
В ГТК объяснили снижение использования режима "Зеленый коридор"Бизнес
15:29
ГТК приступил к внедрению системы ARAS ProБизнес
15:21
ГТК Азербайджана призывает активизировать цифровизацию транзитных документовБизнес
15:16
Полиция Норвегии задержала предполагаемого стрелка в торговом центре ОслоДругие страны
15:15
СМИ: Франция не готова включать в "репарационный кредит" росактивы из частных банковДругие страны
15:12