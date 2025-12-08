Mingəçevir su anbarında qanunsuz balıq ovlayan şəxs saxlanılıb
Hadisə
- 08 dekabr, 2025
- 16:03
Mingəçevir su anbarında qanunsuz balıq ovlayan şəxs saxlanılıb.
Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.
Qeyd edilib ki, Su Nəqliyyatında Polis İdarəsinin Mingəçevir Xətt Polis Məntəqəsinin əməkdaşlarının həyata keçirdikləri tədbirlərlə su anbarında qanunsuz olaraq balıq ovu ilə məşğul olan Ə.Cəfərov saxlanılıb.
Həmin şəxsdən qanunsuz ovladığı balıqlar və balıqovlama ləvazimatları aşkarlanıb.
Faktla bağlı araşdırmalar aparılır.
Son xəbərlər
16:13
Həndbol üzrə Azərbaycan çempionatlarında 2025/2026 mövsümünə start verilibKomanda
16:10
Nazir müavini: "Süni intellektin inkişafı üçün infrastruktur lazımdır"İKT
16:09
Niderland Ukraynaya 700 milyon avro ayıracaqRegion
16:07
Azərbaycan Moldovaya yerkökü və şalğam tədarükünü bərpa edibBiznes
16:05
Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin üzvü Serbiyanın baş müşaviri ilə əməkdaşlığı müzakirə edibXarici siyasət
16:03
Mingəçevir su anbarında qanunsuz balıq ovlayan şəxs saxlanılıbHadisə
16:02
Elnur Soltanov: "SOCAR-da kibertəhlükəsizliklə bağlı mərkəzləşdirilmiş təhlükəsizlik əməliyyatları sistemi qurulur"Energetika
16:02
Rəy
Pakistan-Əfqanıstan münaqişəsi - alovlanan yeni müharibə ocağı - ŞƏRHAnalitika
16:01
Foto
Video