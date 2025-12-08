İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    Hadisə
    • 08 dekabr, 2025
    • 16:03
    Mingəçevir su anbarında qanunsuz balıq ovlayan şəxs saxlanılıb

    Mingəçevir su anbarında qanunsuz balıq ovlayan şəxs saxlanılıb.

    Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.

    Qeyd edilib ki, Su Nəqliyyatında Polis İdarəsinin Mingəçevir Xətt Polis Məntəqəsinin əməkdaşlarının həyata keçirdikləri tədbirlərlə su anbarında qanunsuz olaraq balıq ovu ilə məşğul olan Ə.Cəfərov saxlanılıb.

    Həmin şəxsdən qanunsuz ovladığı balıqlar və balıqovlama ləvazimatları aşkarlanıb.

    Faktla bağlı araşdırmalar aparılır.

