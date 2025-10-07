Гурбангулы Бердымухамедов: ОТГ - организация братских народов

Организация тюркских государств (ОТГ) объединяет братские народы с общей культурой.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Народного совета Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов на 12-м саммите лидеров Организации тюркских государств (ОТГ) в Габале.

Он добавил, что главной целью ОТГ является дальнейшее укрепление этого братства:

"Сейчас мир переживает сложный период. Тюркским государствам важно действовать в соответствии с текущими процессами".