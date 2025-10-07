Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ
    Гурбангулы Бердымухамедов: ОТГ - организация братских народов

    Внешняя политика
    • 07 октября, 2025
    • 14:53
    Организация тюркских государств (ОТГ) объединяет братские народы с общей культурой.

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель Народного совета Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов на 12-м саммите лидеров Организации тюркских государств (ОТГ) в Габале.

    Он добавил, что главной целью ОТГ является дальнейшее укрепление этого братства:

    "Сейчас мир переживает сложный период. Тюркским государствам важно действовать в соответствии с текущими процессами".

    Qurbanqulu Berdiməhəmmədov: TDT qardaş xalqların təşkilatıdır
