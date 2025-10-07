İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Qurbanqulu Berdiməhəmmədov: TDT qardaş xalqların təşkilatıdır

    Xarici siyasət
    • 07 oktyabr, 2025
    • 14:35
    Qurbanqulu Berdiməhəmmədov: TDT qardaş xalqların təşkilatıdır

    Türk Dövlətləri Təşkilatı ortaq mədəniyyətə malik qardaş xalqların təşkilatıdır.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkmənistan Xalq Məsləhətinin Sədri Qurbanqulu Berdiməhəmmədov oktyabrın 7-də Qəbələdə keçirilən Türk Dövlətləri Təşkilatının (TDT) Dövlət Başçıları Şurasının 12-ci Zirvə görüşündə danışıb.

    O, əlavə edib ki, TDT daxilində əsas məqsəd bu qardaşlığı daha da gücləndirməkdir:

    "Hazırda dünya qarışıq bir dövrdən keçir. Türk dövlətlərinin bu proseslərə uyğun hərəkət etmələri önəmlidir".

    Türk Dövlətləri Təşkilatı Qurbanqulu Berdiməhəmmədov TDT Zirvəsi
