Qurbanqulu Berdiməhəmmədov: TDT qardaş xalqların təşkilatıdır
Xarici siyasət
- 07 oktyabr, 2025
- 14:35
Türk Dövlətləri Təşkilatı ortaq mədəniyyətə malik qardaş xalqların təşkilatıdır.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkmənistan Xalq Məsləhətinin Sədri Qurbanqulu Berdiməhəmmədov oktyabrın 7-də Qəbələdə keçirilən Türk Dövlətləri Təşkilatının (TDT) Dövlət Başçıları Şurasının 12-ci Zirvə görüşündə danışıb.
O, əlavə edib ki, TDT daxilində əsas məqsəd bu qardaşlığı daha da gücləndirməkdir:
"Hazırda dünya qarışıq bir dövrdən keçir. Türk dövlətlərinin bu proseslərə uyğun hərəkət etmələri önəmlidir".
