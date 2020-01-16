Гулам Исакзаи: Важно обеспечение свободного и упрощенного выхода населения к микробизнесу

Во время подготовки нового рамочного документа по достижению Азербайджаном Целей 2030 стороны провели множество консультаций и оценку новых предложений.
Как сообщает Report, об этом постоянный координатор ООН в Азербайджане Гулам Исакзаи заявил на конференции по формированию новых рамок сотрудничества между Азербайджаном и ООН.
"В частности, важно обеспечение свободного и упрощенного выхода населения к микробизнесу, усиление и расширение возможностей отдельных госструктур, все еще не готова национальная стратегия финансирования и др."-, сказал он.
Г. Исакзаи также подчеркнул, что необходимо стремиться, чтобы каждый гражданин Азербайджана смог ощутить пользу работы ООН в течение последующих 5 лет.
Tural AsadiАвтор новости