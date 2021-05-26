Губернатор Полтавской области: Мы очень ценим отношение Азербайджана к Украине

Интервью Report с губернатором Полтавской области Украины Олегом Синегубовым

Интервью восточно-европейского бюро Report с губернатором Полтавской области Украины Олегом Синегубовым.

- Как Вы оцениваете нынешний уровень развития отношений между регионами Азербайджана и Украины. В каких отраслях есть необходимость в углублении сотрудничества?

- Товарооборот с Азербайджаном превышает 220 млн долларов США, притом, что мы импортировали товаров на порядка 215 млн долларов за 2020 год. А это, учитывая пандемию, достаточно экономически сложный год. Тем не менее, показатели такие. Мы экспортируем в Азербайджан товары на сумму около 6,5 млн долларов, и это тяжелая промышленность, продукты нефтепереработки, вагоностроительная техника, тепловозы, легкая промышленность, продукты питания. К примеру, кременчугские предприятия заинтересованы выходить на экономически положительный рынок Азербайджана, и предложить свою продукцию.

Полтавщина – область, которая стоит на трех, условно говоря, китах. Мы аграрная область, у нас есть молочные предприятия, которые также готовы экспортировать свою продукцию, в том числе перенять опыт Азербайджана. Также у нас есть нефтеперерабатывающий завод.

Нашей задачей является создание правильного инвестиционного климата.

- Имеются ли какие-либо планы или проекты, связанные с Азербайджаном, регионом?

- У нас есть промышленные площадки, т.е. сюда можно инвестировать, строить представительства своих каких-то предприятий и прочее. Приведу частный пример, последнее обращение от компании SOCAR. Компания SOCAR у нас сейчас очень развита, строится инфраструктура. Трасса М03 Киев-Харьков в Довжанске - одна из главных транспортных артерий нашей страны, плюс трасса М31 – это наш украинский хайвей, первая за время независимости страны трасса, которая строится из бетона по новейшим технологиям - эта трасса Киев-Решетиловка-Днепр. И там действительно мы хотим, чтобы были созданы такие заправочные комплексы SOCAR. Мы уже рассматриваем несколько потенциальных земельных участков для размещения этих комплексов. Потому что нам очень близка эта философия: эти заправочные станции современны, они отвечают абсолютно всем современным европейским, мировым стандартам. Во-вторых, у них качественное топливо. Это очень важно, потому что сейчас и правительство и президент поставили нам задачу на местах, в том числе и силовым структурам, бороться с изготовлением и продажей нелегального топлива.

Также у нас есть высокотехнологичные молокоперерабатывающие заводы.

Мы можем сотрудничать, круглые столы проводить, можем это делать онлайн, потому что коронавирус нас научил работать онлайн. Не обязательно приезжать сюда, хотя визиты есть. Мы готовы дальше сотрудничать и развивать наши отношения.

- Украина включила Азербайджан в список стран-стратегических партнеров и это открыло возможности для расширения связи между регионами двух стран.

- Это очень важный документ. Президентом Украины была анонсирована и принята стратегия национальной безопасности, согласно которой у нас есть пять ключевых стратегических партнеров, с которыми должны развивать отношения. Мы очень ценим то отношение и ту позицию, которую занимает Азербайджан по отношению к Украине и, в частности, к Полтавской области в том числе, и на мировой политической арене, и в тех взаимоотношениях бизнеса и отношениях, которые у нас есть. И это действительно очень важно.

Мы должны как со своим уже официально стратегическим партнером развивать наши взаимоотношения. Что имеется в виду на практике? Определенные льготы и по налогообложению, и по созданию совместных свободных экономических зон. Также целый ряд преимуществ, которые мы можем, объединившись, предложить нашим компаниям, нашему бизнесу, чтобы они в партнерстве создавали новые рабочие места, новые продукты, и действительно были более конкурентоспособными. Там и вопросы снижения налогов, и вопросы отсрочки налогов. Но мы должны собрать бизнес и презентовать это, что такие есть возможности.

- Какова ситуация в связи с коронавирусом в Полтавской области? Какой урон экономике причинила пандемия?

- 2020-й год был очень непростой из-за распространения коронавируса. Я помню ту ситуацию, что у нас была. Не готов был к этой пандемии весь мир. У нас было в области на начало пандемии 450 койко-мест с кислородом. На сегодняшний день это более 2 500. Мы переоборудовали больницы, переоборудовали отделения в них, строим новые больницы. Мы в области в прошлом году построили новый кардиоцентр, в этом году достроили тубдиспансер – это тоже часть инфекционной больницы абсолютно нового комплекса. Т.е. мы на медицину посмотрели с совершенно иной стороны. По поводу ущерба местной экономике, я назову в гривнах. У нас бюджет области составляет 4,6 млрд гривен. Недополучил бюджет области по результатам прошлого года около 120-150 млн гривен. В целом сумма по сравнению с бюджетом небольшая, но это те деньги, которые должны были пойти на строительство школ, детских садов, дорог в том числе. То есть на эту сумму можно было построить, например 10 новых школ, новых детских садов.

У нас область достаточно специфическая - аграрная, как я сказал, это раз. Второе, эта область нефтегазодобывающая. У нас добывается 10% украинской нефти. И газ у нас добывается, если вместе с газоконденсатом – это аж 60%. И дальше по запасам, по залежам наша область находится на первом месте. В том числе это направление, где мы можем с вами сотрудничать, потому что у вас здесь опыт исчисляется просто десятилетиями.

Если брать 2021 год, сейчас мы идем с приростом. Мы научились бороться с коронавирусом, научились жить с коронавирусом. Тем не менее у нас были моменты, когда полностью закрывали область, объявлялся "красный" уровень эпидемической опасности, не работали предприятия, система общественного питания, а общественный транспорт работал только по пропускам.

Сейчас у нас уровень распространения коронавируса достаточно cнизился. Если на пике мы фиксировали каждый день новых больных в районе 600-800 людей и выздоровевших было 200-300, т.е. наблюдалась негативная динамика, то сейчас мы фиксируем 100-200 новых по сути больных, и тех, кто выздоровели от 300 до 1 000 или 1 500 людей. И сейчас у нас по области активно болеют около 8 тыс. человек.

- Новый министр здравоохранения сообщил, что в будущем году в Украине будет производиться своя вакцина от коронавируса.

- Я еще скажу, что с Виктором Кирилловичем Ляшко мы еще столкнулись в Новых Санджарах. Вы, наверно знаете всю эту историю. Это несколько печальная страница в истории нашей Полтавской области. Мы списываем это на то, что люди не разобрались, не поняли. Когда мы эвакуировали первых людей из Китая, из Уханя, абсолютно здоровых людей, они должны были пройти этап обсервации в одном из комплексов Национальной гвардии, то люди это восприняли достаточно негативно, хотя оснований для этого не было. И вот как раз с Виктором Кирилловичем Ляшко мы там находились сутками, с министром внутренних дел, премьер-министром и решали все проблемы, которые там у нас возникали. Хочу сказать, что он профессиональный человек и если он говорит, у нас есть достаточно оснований верить этому.

- Украина сегодня живет в такой период, когда идет война и нуждается в сплоченности не только самих украинцев, но и этнических меньшинств. В Украине живет много азербайджанской молодежи. У вас есть какой-то план по мобилизации этой молодежи вокруг украинской правды, чтобы они ее поддерживали?

- Есть украинская нация это первое. Второе – мы должны чтить абсолютно все народы, которые здесь проживают. Украина действительно многонациональная, я уверен, что, те кто разжигают вопросы по поводу языка, вот эти вот все моменты абсолютно искусственны, это политические манипуляции, которые ничего не имеют общего с теми настроения, которые есть на самом деле между теми народами, которые тут проживают.

Я знаю историю Азербайджана и те трагические события в истории Азербайджана, которые произошли в Ходжалы и которые мы не можем конечно забыть. Про такие примеры нужно рассказывать нашим детям для того, чтобы подобное никогда снова не повторялось. Нельзя, чтобы повторилось. И вот это все национально-патриотическое воспитание должно происходить из школ в высшие учебные заведения и быть включено в государственные программы. Мы абсолютно за это, это наш путь. Мы должны поддерживать этнических азербайджанцев как народ Украины в том числе. У нас проживает достаточно большое количество азербайджанцев, и они искренне считают себя патриотами Украины в том числе, поддерживают нас.

Азербайджан одно из первых государств, которое официально на международном уроне заявило о своей поддержке Украины, ее суверенитета и территориальной целостности. Я имею ввиду из стран СНГ. Это очень важно. Мы понимаем, какой это сильный на самом деле поступок.