    Грузия и Армения обсудили совместный контроль на границе

    Внешняя политика
    • 24 апреля, 2026
    • 12:03
    Грузия и Армения обсудили совместный контроль на границе

    Грузия и Армения обсудили проект совместного управления пунктами пропуска на границе, направленный на упрощение таможенных процедур.

    Как сообщает грузинское бюро Report, глава Службы доходов Министерства финансов Грузии Иракли (Дачи) Берая и руководитель Таможенного департамента Михаил Чокошвили провели рабочую встречу с председателем Комитета государственных доходов Армении Эдуардом Акопяном.

    Встреча состоялась на территории таможенного пункта "Гогавани", где стороны обсудили внедрение системы совместного управления. В рамках проекта предусмотрено создание современной инфраструктуры, а также упрощение движения пассажиров и транспортных средств.

    Отмечается, что новая модель позволит сократить время прохождения границы и упростить таможенные процедуры. Стороны также подчеркнули важность предварительного обмена данными о грузах и транспортных средствах.

    Проект реализуется при поддержке Азиатского банка развития и основан на соглашении между двумя странами, подписанном в 2013 году.

    Иракли (Дачи) Берая Михаил Чокошвили Эдуард Акопян Армения Грузия
    Gürcüstan və Ermənistan sərhəddə birgə idarəetmə məntəqəsi layihəsini müzakirə edib
    Georgia and Armenia discuss joint border checkpoint project

