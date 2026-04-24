Грузия и Армения обсудили совместный контроль на границе

Грузия и Армения обсудили проект совместного управления пунктами пропуска на границе, направленный на упрощение таможенных процедур.

Как сообщает грузинское бюро Report, глава Службы доходов Министерства финансов Грузии Иракли (Дачи) Берая и руководитель Таможенного департамента Михаил Чокошвили провели рабочую встречу с председателем Комитета государственных доходов Армении Эдуардом Акопяном.

Встреча состоялась на территории таможенного пункта "Гогавани", где стороны обсудили внедрение системы совместного управления. В рамках проекта предусмотрено создание современной инфраструктуры, а также упрощение движения пассажиров и транспортных средств.

Отмечается, что новая модель позволит сократить время прохождения границы и упростить таможенные процедуры. Стороны также подчеркнули важность предварительного обмена данными о грузах и транспортных средствах.

Проект реализуется при поддержке Азиатского банка развития и основан на соглашении между двумя странами, подписанном в 2013 году.