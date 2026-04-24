    İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları

    Gürcüstan və Ermənistan sərhəddə birgə idarəetmə məntəqəsi layihəsini müzakirə edib

    Xarici siyasət
    • 24 aprel, 2026
    • 11:16
    Gürcüstan və Ermənistan sərhəddə birgə idarəetmə məntəqəsi layihəsini müzakirə edib

    Gürcüstan və Ermənistan arasında sərhəd-keçid məntəqələrinin birgə idarə olunması ilə bağlı layihə müzakirə olunub.

    "Report"un Gürcüstan bürosu xəbər verir ki, Maliyyə Nazirliyinin Gəlir Xidmətinin rəhbəri İrakli (Daçi) Beraya və Gömrük İdarəsinin rəisi Mixeil Çokoşvili Ermənistan Dövlət Gəlir Komitəsinin sədri Eduard Hakobyan ilə işgüzar görüş keçiriblər.

    Görüş Qoqavani gömrük keçid məntəqəsi ərazisində baş tutub və tərəflər birgə idarəetmə sisteminin tətbiqini müzakirə ediblər. Layihə çərçivəsində müasir infrastrukturun yaradılması, eləcə də sərnişinlərin və nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinin asanlaşdırılması nəzərdə tutulur.

    Məlumata görə, yeni model gömrük prosedurlarının sadələşdirilməsinə və sərhəddə keçid vaxtının azalmasına xidmət edəcək. Tərəflər həmçinin yük və nəqliyyat vasitələri barədə ilkin məlumat mübadiləsinin əhəmiyyətini vurğulayıblar.

    Layihə Asiya İnkişaf Bankı tərəfindən dəstəklənir və iki ölkə arasında 2013-cü ildə imzalanmış sazişə əsaslanır.

    Qeyd olunur ki, təşəbbüsün həyata keçirilməsi gömrük orqanları arasında əməkdaşlığı gücləndirəcək, təhlükəsizlik tədbirlərinin effektivliyini artıracaq və qanuni ticarətin inkişafına əlavə təkan verəcək.

    Грузия и Армения обсудили совместный контроль на границе
    Georgia and Armenia discuss joint border checkpoint project

    Son xəbərlər

    21:34

    Xəzər dənizində 4,2 maqnitudalı zəlzələ baş verib

    Hadisə
    21:32

    Azərbaycan güləşçiləri Avropa çempionatını 13 medalla başa vurublar

    Fərdi
    21:26

    Goranboyda yeniyetməni elektrik cərəyanı vuraraq öldürüb

    Hadisə
    21:03

    Tramp İranla danışıqların təfərrüatlarını açıqlayıb

    Digər ölkələr
    20:52

    Premyer Liqa: "Qarabağ" "Neftçi"ni məğlub edib

    Futbol
    20:48

    Azərbaycan hərbçiləri "EFES-2026" təlimində iştirak üçün Türkiyəyə yola düşüblər

    Hərbi
    20:46

    Tramp: ABŞ Ukraynadakı münaqişəni dayandırmaq üçün işləri davam etdirir

    Digər ölkələr
    20:32

    Kürün İmişlidən keçən hissəsində su artımı stabilləşib

    Hadisə
    20:18

    Abbas Əraqçi Moskvada Putinlə görüşəcək

    Region
    Bütün Xəbər Lenti