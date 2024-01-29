О нас

Грузинский политолог: Сотрудничество по разминированию крайне важно для стран-членов ГУАМ

Грузинский политолог: Сотрудничество по разминированию крайне важно для стран-членов ГУАМ Сотрудничество в сфере разминирования крайне важно для стран-членов организации ГУАМ.
Внешняя политика
29 января 2024 г. 12:38
Грузинский политолог: Сотрудничество по разминированию крайне важно для стран-членов ГУАМ

Сотрудничество в сфере разминирования крайне важно для стран-членов организации ГУАМ, в которой с этого года председательство перешло Азербайджану.

Об этом Report заявил грузинский политолог Симон Кападзе.

"Азербайджан уже обозначил сферы сотрудничества, над которыми будет активно работать во время своего председательства в организации. Зеленая энергетика и разминирование могут быть наиболее важными сферами. Все страны, входящие в эту организацию имеют болезненный опыт с минной проблемой, потому надо активизировать сотрудничество в этой сфере", - сказал он.

Кападзе подчеркнул, что существуют большие перспективы для углубления сотрудничества между Азербайджаном и Грузией в рамках этой платформы.

"Кроме того, я думаю, что после окончания войны в Украине вполне возможно будет рассматривать расширение самой организации", - добавил С.Кападзе.

1 января 2024 года председательство в ГУАМ перешло от Украины к Азербайджану. Во время последнего председательства Азербайджана в организации (2020 год) приоритетными направлениями были энергетическая безопасность, транспорт и торговый оборот. Отметим, что Организа́ция за демократию и экономическое развитие (ГУАМ) создана 10 октября 1997 года.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Министр образования Турции посетит Азербайджан
Министр образования Турции посетит Азербайджан
29 января 2024 г. 12:18
Община: Противоречивые заявления Армении не соответствуют заявленной ею политике мира
Община: Противоречивые заявления Армении не соответствуют заявленной ею политике мира
29 января 2024 г. 11:40
Азербайджанская диаспора в Нидерландах провела мирную акцию протеста
ФотоАзербайджанская диаспора в Нидерландах провела мирную акцию протеста
28 января 2024 г. 15:18
Член ПАСЕ от Украины выразил сожаление о решении Ассамблеи относительно Азербайджана
Член ПАСЕ от Украины выразил сожаление о решении Ассамблеи относительно Азербайджана
27 января 2024 г. 21:12
Посол ЕС: Мы помним жертв атаки на посольство Азербайджана в Иране
Посол ЕС: Мы помним жертв атаки на посольство Азербайджана в Иране
27 января 2024 г. 20:19
Сегодня в Иране состоялось первое заседание суда по делу о теракте в посольстве Азербайджана
Сегодня в Иране состоялось первое заседание суда по делу о теракте в посольстве Азербайджана
27 января 2024 г. 19:12
Во время акции протеста азербайджанцев в Швейцарии была предпринята попытка провокации
ФотоВо время акции протеста азербайджанцев в Швейцарии была предпринята попытка провокации
27 января 2024 г. 18:39
Азербайджанцы проводят акцию протеста в Женеве
ФотоАзербайджанцы проводят акцию протеста в Женеве
27 января 2024 г. 17:18
Ф.Гусейналиев: Сепаратисты вынудили армян Карабаха покинуть регион
Ф.Гусейналиев: Сепаратисты вынудили армян Карабаха покинуть регион
27 января 2024 г. 16:46
МИД: Высказывания министра иностранных дел Нидерландов неприемлемы
МИД: Высказывания министра иностранных дел Нидерландов неприемлемы
27 января 2024 г. 16:38

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi