Грузинский политолог: Сотрудничество по разминированию крайне важно для стран-членов ГУАМ

Сотрудничество в сфере разминирования крайне важно для стран-членов организации ГУАМ.

Сотрудничество в сфере разминирования крайне важно для стран-членов организации ГУАМ, в которой с этого года председательство перешло Азербайджану.

Об этом Report заявил грузинский политолог Симон Кападзе.

"Азербайджан уже обозначил сферы сотрудничества, над которыми будет активно работать во время своего председательства в организации. Зеленая энергетика и разминирование могут быть наиболее важными сферами. Все страны, входящие в эту организацию имеют болезненный опыт с минной проблемой, потому надо активизировать сотрудничество в этой сфере", - сказал он.

Кападзе подчеркнул, что существуют большие перспективы для углубления сотрудничества между Азербайджаном и Грузией в рамках этой платформы.

"Кроме того, я думаю, что после окончания войны в Украине вполне возможно будет рассматривать расширение самой организации", - добавил С.Кападзе.

1 января 2024 года председательство в ГУАМ перешло от Украины к Азербайджану. Во время последнего председательства Азербайджана в организации (2020 год) приоритетными направлениями были энергетическая безопасность, транспорт и торговый оборот. Отметим, что Организа́ция за демократию и экономическое развитие (ГУАМ) создана 10 октября 1997 года.