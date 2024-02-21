Григорян: Ереван получил от Баку очередной пакет предложений по мирному договору

Ереван получил от Баку очередной пакет предложений по мирному договору.

Ереван получил от Баку очередной пакет предложений по мирному договору.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сказал журналистам секретарь Совбеза Армен Григорян.

По его словам, проект мирного договора будет обсужден в ближайшее время на встрече глав МИД двух стран. Сейчас обсуждаются сроки, но точных данных о сроках, месте и формате нет.

Отметим, что на встрече президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Мюнхене была достигнута договоренность о встрече глав МИД и вице-премьеров.