    Гражданам Азербайджана в Вашингтоне оказаны выездные консульские услуги

    28 октября, 2025
    • 08:36
    Гражданам Азербайджана в Вашингтоне оказаны выездные консульские услуги

    В городе Сиэтле, штат Вашингтон, гражданам Азербайджана во второй раз в 2025 году оказаны выездные консульские услуги.

    Как передает Report, об этом сообщили в азербайджанском Генконсульстве в Лос-Анджелесе.

    Согласно информации, выездная сессия состоялась при поддержке Ассоциации азербайджанцев штата.

    Отметим, что посольство Азербайджана в США до конца года планирует осуществить выездные консульские сессии в Нью-Йорке (1 ноября), Чикаго (Иллинойс, 9 ноября), Филадельфии (Пенсильвания, 11 ноября) и Хьюстоне (Техас, 27 декабря).

    Vaşinqtonda Azərbaycan vətəndaşları üçün səyyar konsulluq xidməti həyata keçirilib
    Mobile consular services provided for Azerbaijani citizens in Washington

