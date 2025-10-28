Гражданам Азербайджана в Вашингтоне оказаны выездные консульские услуги
Внешняя политика
- 28 октября, 2025
- 08:36
В городе Сиэтле, штат Вашингтон, гражданам Азербайджана во второй раз в 2025 году оказаны выездные консульские услуги.
Как передает Report, об этом сообщили в азербайджанском Генконсульстве в Лос-Анджелесе.
Согласно информации, выездная сессия состоялась при поддержке Ассоциации азербайджанцев штата.
Отметим, что посольство Азербайджана в США до конца года планирует осуществить выездные консульские сессии в Нью-Йорке (1 ноября), Чикаго (Иллинойс, 9 ноября), Филадельфии (Пенсильвания, 11 ноября) и Хьюстоне (Техас, 27 декабря).
Последние новости
09:19
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (28.10.2025)Финансы
09:18
В Турции четыре здания оказались разрушены в результате землетрясенияВ регионе
09:16
Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (28.10.2025)Финансы
09:00
Казахстан намерен в 2029 году обеспечить профицит в энергосистеме страныЭнергетика
08:55
Фондовые индексы США обновили рекордные максимумыФинансы
08:47
У берегов Турции задержаны до 40 нелегальных мигрантовВ регионе
08:36
Фото
Гражданам Азербайджана в Вашингтоне оказаны выездные консульские услугиВнешняя политика
08:18
Фото
В Баку на ряде улиц и проспектов затруднено движение транспортаИнфраструктура
07:46