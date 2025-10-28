Vaşinqtonda Azərbaycan vətəndaşları üçün səyyar konsulluq xidməti həyata keçirilib
Xarici siyasət
- 28 oktyabr, 2025
- 08:31
2025-ci ildə ABŞ-nin Vaşinqton ştatının Sietl şəhərində sayca 2-ci səyyar konsulluq xidməti keçirilib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın Los-Ancelesdəki Baş Konsulluğu məlumat yayıb.
Bildirilib ki, səyyar konsulluq xidməti Vaşinqton Ştatı Azərbaycanlıları Assosiasiyasının dəstəyi ilə baş tutub.
Qeyd edək ki, ABŞ-nin digər ştatlarında yaşayan vətəndaşlarımızın konsulluq xidmətlərindən mümkün istifadəsini daha əlçatan etmək məqsədilə səfirlik tərəfindən ilin sonuna kimi Nyu-york (1 noyabr), Filadelfiya (Pensilvaniya, 11 noyabr), Çikaqo (İllinoys, 9 noyabr) və Hyustonda (Texas, 27 dekabr) da səyyar konsulluq xidmətləri həyata keçiriləcək.
