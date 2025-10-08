Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ Путь к Победе
    Внешняя политика
    • 08 октября, 2025
    • 15:14
    Госминистр Грузии совершит визит в Азербайджан

    Государственный министр Грузии по вопросам примирения и гражданского равенства Тея Ахвледиани посетит Азербайджан по приглашению Государственной комиссии по военнопленным, заложникам и без вести пропавшим лицам Азербайджана.

    Как передает Report, об этом сообщает аппарат Государственного министра Грузии по вопросам примирения и гражданского равенства.

    Ахвледиани в Баку примет участие в международной конференции "Объединение усилий и укрепление сотрудничества для решения вопросов, связанных с без вести пропавшими лицами", которая состоится 9 октября.

    "Государственный министр Тея Ахвледиани выступит с речью на сессии открытия международной конференции в Баку", - сообщает ведомство.

    Лента новостей