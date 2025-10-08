Госминистр Грузии совершит визит в Азербайджан
Внешняя политика
- 08 октября, 2025
- 15:14
Государственный министр Грузии по вопросам примирения и гражданского равенства Тея Ахвледиани посетит Азербайджан по приглашению Государственной комиссии по военнопленным, заложникам и без вести пропавшим лицам Азербайджана.
Как передает Report, об этом сообщает аппарат Государственного министра Грузии по вопросам примирения и гражданского равенства.
Ахвледиани в Баку примет участие в международной конференции "Объединение усилий и укрепление сотрудничества для решения вопросов, связанных с без вести пропавшими лицами", которая состоится 9 октября.
"Государственный министр Тея Ахвледиани выступит с речью на сессии открытия международной конференции в Баку", - сообщает ведомство.
Последние новости
15:34
В Гяндже во время ссоры убит подростокПроисшествия
15:32
Европарламент обсудил ответ на гибридные угрозы России: единство, сдержанность и разногласияДругие
15:30
Эрдоган: Мы надеемся получить хорошие новости из Шарм-эль-ШейхаДругие страны
15:24
Азербайджан и Испания провели очередные политконсультацииВнешняя политика
15:21
Фото
Джейхун Байрамов обсудил с госсекретарем Испании развитие двусторонних отношенийВнешняя политика
15:14
Госминистр Грузии совершит визит в АзербайджанВнешняя политика
15:11
Азербайджан и Украина расширяют сотрудничество в сфере защиты прав человекаВнутренняя политика
15:08
ОТГ: Халяльный туризм создает широкие возможности для экономического развитияБизнес
15:00
Фото