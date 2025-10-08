Gürcüstanın dövlət naziri Azərbaycana səfər edəcək
Xarici siyasət
- 08 oktyabr, 2025
- 15:18
Gürcüstanın barışıq və vətəndaş bərabərliyi məsələləri üzrə dövlət naziri Teya Axvlediani Bakıya səfər edəcək.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə dövlət nazirinin aparatı məlumat yayıb.
O, Əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissiyasının sədrinin dəvəti ilə oktyabrın 9-da Bakıda keçiriləcək "İtkin düşmüş şəxslərlə bağlı məsələlərin həllində səylərin birləşdirilməsi və əməkdaşlığın gücləndirilməsi" mövzusunda beynəlxalq konfransda iştirak edəcək.
"Dövlət naziri beynəlxalq konfransın açılış sessiyasında çıxış edəcək", - məlumatda bildirilib.
