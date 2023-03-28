О нас

Госдеп: США привержены мирным переговорам между Азербайджаном и Арменией

Госдеп: США привержены мирным переговорам между Азербайджаном и Арменией США привержены мирным переговорам между Азербайджаном и Арменией.
Внешняя политика
28 марта 2023 г. 08:23
Госдеп: США привержены мирным переговорам между Азербайджаном и Арменией

США привержены мирным переговорам между Азербайджаном и Арменией.

Как передает Report, об этом заявил заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Ведант Патель на регулярном брифинге.

Он напомнил, что помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид провела телефонный разговор с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

"Как и заявлял ранее госсекретарь (США Энтони Блинкен - ред.), прямой диалог является ключом к решению этого вопроса и достижению прочного мира. Мы продолжим содействовать переговорам между Арменией и Азербайджаном как на двусторонней основе, так и с партнерами, а также в рамках многосторонних организаций", - добавил Патель.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке State Department: US committed to peace talks between Azerbaijan and Armenia
Версия на азербайджанском языке Dövlət Departamenti: “ABŞ Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh danışıqlarına sadiqdir”

Другие новости из категории

В ООН пройдет пленарное заседание, организованное Азербайджаном
В ООН пройдет пленарное заседание, организованное Азербайджаном
28 марта 2023 г. 01:39
США обратились с призывом к Азербайджану и Армении
США обратились с призывом к Азербайджану и Армении
27 марта 2023 г. 22:08
Джейхун Байрамов: Армения препятствует переговорам по мирному договору
Джейхун Байрамов: Армения препятствует переговорам по мирному договору
27 марта 2023 г. 21:43
Джейхун Байрамов и Карен Донфрид обсудили мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
Джейхун Байрамов и Карен Донфрид обсудили мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
27 марта 2023 г. 21:18
Байден: Жду дальнейшего углубления дружбы между народами США и Азербайджана
Байден: Жду дальнейшего углубления дружбы между народами США и Азербайджана
27 марта 2023 г. 19:57
Президент США: Подтверждаем свою поддержку устойчивого мира между Азербайджаном и Арменией
Президент США: Подтверждаем свою поддержку устойчивого мира между Азербайджаном и Арменией
27 марта 2023 г. 19:53
Байден поздравил Ильхама Алиева
Байден поздравил Ильхама Алиева
27 марта 2023 г. 19:48
C 28 марта всем иностранцам разрешат въезд в Азербайджан без предъявления паспорта COVID-19
C 28 марта всем иностранцам разрешат въезд в Азербайджан без предъявления паспорта COVID-19
27 марта 2023 г. 15:56
Пресс-секретарь: Община Западного Азербайджана направила обращения президенту Совета ЕС и ПАСЕ
Пресс-секретарь: Община Западного Азербайджана направила обращения президенту Совета ЕС и ПАСЕ
27 марта 2023 г. 14:52
Община Западного Азербайджана направила письмо гендиректору ЮНЕСКО
Община Западного Азербайджана направила письмо гендиректору ЮНЕСКО
27 марта 2023 г. 14:27

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi