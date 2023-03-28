Госдеп: США привержены мирным переговорам между Азербайджаном и Арменией

США привержены мирным переговорам между Азербайджаном и Арменией.

США привержены мирным переговорам между Азербайджаном и Арменией.

Как передает Report , об этом заявил заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Ведант Патель на регулярном брифинге.

Он напомнил, что помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид провела телефонный разговор с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

"Как и заявлял ранее госсекретарь (США Энтони Блинкен - ред.), прямой диалог является ключом к решению этого вопроса и достижению прочного мира. Мы продолжим содействовать переговорам между Арменией и Азербайджаном как на двусторонней основе, так и с партнерами, а также в рамках многосторонних организаций", - добавил Патель.