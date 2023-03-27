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Джейхун Байрамов и Карен Донфрид обсудили мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

Джейхун Байрамов и Карен Донфрид обсудили мирный процесс между Азербайджаном и Арменией 27 марта состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и помощником госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид. Стороны обсудили мирный процесс между Азербайджаном и Арменией.
Внешняя политика
27 марта 2023 г. 21:18
Джейхун Байрамов и Карен Донфрид обсудили мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид в ходе телефонного разговора 27 марта обсудили мирный процесс между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщили Report в пресс-службе МИД Азербайджана, во время разговора стороны также обсудили актуальные вопросы, стоящие на повестке дня двустороннего сотрудничества между странами, текущую ситуацию в регионе.

Джейхун Байрамов представил информацию о последней ситуации, сложившейся в регионе, в том числе о последних провокациях Армении, которая продолжает перевозить личный состав и боеприпасы на суверенные территории Азербайджана, и о шагах, предпринятых нашей страной без применения силы против этих провокаций. В очередной раз была отмечена важность создания пограничного контрольно-пропускного пункта между Азербайджаном и Арменией в начальной точке Лачынской дороги в целях предотвращения незаконной деятельности на территории Азербайджана. Министр также обратил внимание на деструктивные подходы Армении, препятствующие переговорам по мирному договору, и подчеркнул, что Азербайджан готов в любой момент начать переговоры по мирному договору.

Карен Донфрид, в свою очередь, подчеркнула важность нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией для регионального мира и развития. Была выражена озабоченность в связи с возросшей в последнее время напряженностью обстановки в ​​регионе, а также озвучен призыв разрешить все недопонимания путем переговоров. Было отмечено, что американская сторона готова поддержать процесс.

В завершение телефонного разговора министр Джейхун Байрамов пожелал Карен Донфрид, которая вскоре покинет свою нынешнюю должность, успехов в дальнейшей деятельности.

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Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov ABŞ Dövlət katibinin köməkçisi ilə Azərbaycan-Ermənistan arasında sülh prosesini müzakirə edib

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