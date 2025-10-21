Городской совет Анкары будет сотрудничать с посольством Азербайджана в Турции.

Об этом турецкому бюро Report заявил председатель Городского совета Анкары Халил Ибрагим Йылмаз.

По его словам, переговоры с посольством в этом направлении завершились успешно.

"Городской совет Анкары провел ряд значимых мероприятий и поддерживает тесные отношения с Азербайджаном. В рамках нового этапа сотрудничества мы будем совместно отмечать значимые даты, связанные с Азербайджаном".

Йылмаз также поделился информацией о Городском совете Анкары, созданном в 2020 году:

"Два года назад в составе совета был создан Дипломатический совет, и его возглавил дипломат Метин Кылыч. Цель - наладить более тесные отношения со всеми дипломатическими представительствами в Анкаре и укрепить культуру дипломатии. До сих пор дипломатические корпуса многих стран в Турции отмечали особые дни в Городском совете Анкары, организуя их через Дипломатический совет".