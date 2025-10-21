Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра
    Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра

    Городской совет Анкары будет сотрудничать с посольством Азербайджана в Турции

    Внешняя политика
    • 21 октября, 2025
    • 18:06
    Городской совет Анкары будет сотрудничать с посольством Азербайджана в Турции

    Городской совет Анкары будет сотрудничать с посольством Азербайджана в Турции.

    Об этом турецкому бюро Report заявил председатель Городского совета Анкары Халил Ибрагим Йылмаз.

    По его словам, переговоры с посольством в этом направлении завершились успешно.

    "Городской совет Анкары провел ряд значимых мероприятий и поддерживает тесные отношения с Азербайджаном. В рамках нового этапа сотрудничества мы будем совместно отмечать значимые даты, связанные с Азербайджаном".

    Йылмаз также поделился информацией о Городском совете Анкары, созданном в 2020 году:

    "Два года назад в составе совета был создан Дипломатический совет, и его возглавил дипломат Метин Кылыч. Цель - наладить более тесные отношения со всеми дипломатическими представительствами в Анкаре и укрепить культуру дипломатии. До сих пор дипломатические корпуса многих стран в Турции отмечали особые дни в Городском совете Анкары, организуя их через Дипломатический совет".

    Халил Ибрагим Йылмаз Городской совет Анкары посольство Азербайджана
    Ankara Şəhər Şurası Azərbaycanın Türkiyədəki səfirliyi ilə əməkdaşlıq edəcək
    Ankara City Council to co-op with Azerbaijani Embassy in Türkiye

    Последние новости

    18:25

    Глава ТПП: Европейской экономике нужны новые торговые партнеры, и Азербайджан - логичный выбор

    Бизнес
    18:18

    В Азербайджане поступления в бюджет от приватизации госимущества выросли на 2%

    Финансы
    18:15

    В Армении арестован главный архитектор Гюмри

    В регионе
    18:13

    Азербайджан, Латвия, Эстония и Финляндия подписали ряд меморандумов

    Бизнес
    18:10

    Пашинян отбыл с рабочим визитом в Грузию

    В регионе
    18:08

    Айдар Абилдабеков: Азербайджан и Казахстан на бизнес-форуме подписали 16 документов

    Бизнес
    18:06

    Городской совет Анкары будет сотрудничать с посольством Азербайджана в Турции

    Внешняя политика
    18:03

    Эстонский эксперт: Азербайджан создает доверительную среду для инвестиций

    Бизнес
    18:01

    Пентагон заказал у Lockheed Martin инфракрасные системы наблюдения на $233 млн

    Другие страны
    Лента новостей