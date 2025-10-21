İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Qazaxıstan
    Ankara Şəhər Şurası Azərbaycanın Türkiyədəki səfirliyi ilə əməkdaşlıq edəcək

    Xarici siyasət
    • 21 oktyabr, 2025
    • 17:35
    Ankara Şəhər Şurası Azərbaycanın Türkiyədəki səfirliyi ilə əməkdaşlıq edəcək

    Ankara Şəhər Şurası Azərbaycanın Türkiyədəki səfirliyi ilə əməkdaşlıq edəcək.

    Bu barədə "Report"un Türkiyə bürosuna açıqlamasında Ankara Şəhər Şurasının sədri Halil İbrahim Yılmaz məlumat verib.

    Onun sözlərinə görə, bu istiqamətdə səfirliklə danışıqlar aparılıb və müzakirələr müsbət nəticələnib:

    "Ankara Şəhər Şurası bu günədək bir sıra mühüm tədbirlərə ev sahibliyi edib və Azərbaycanla da çox yaxşı əlaqələri var. Artıq yeni əməkdaşlığımızın nəticəsi olaraq Azərbaycanla bağlı xüsusi günləri birlikdə qeyd edəcəyik. Azərbaycanlı qardaşlarımız da məkanımızdakı bütün səhnələrdən istifadə edə bilərlər".

    H.İ.Yılmaz Ankara Şəhər Şurası haqqında da məlumat verərək qurumun 2020-ci ildə təsis edildiyini söyləyib:

    "İki il əvvəl Şuranın tərkibində Diplomatik Məclis yaradılıb və sədri tanınmış diplomat Metin Kılıçdır. Məqsəd Ankaradakı bütün diplomatik nümayəndəliklərlə əlaqələri genişləndirmək, diplomatiya mədəniyyətini gücləndirmək və paytaxtı qonaqlarla birlikdə daha rəngarəng etməkdir. Bu günədək bir çox ölkələrin Türkiyədəki diplomatik korpusları Diplomatik Məclis vasitəsilə xüsusi günlərini Ankara Şəhər Şurasında qeyd ediblər. İndi Azərbaycan səfirliyinin də bu təşəbbüsə qoşulması təqdirəlayiqdir".

    Azərbaycan Türkiyə səfirlik Ankara
    Городской совет Анкары будет сотрудничать с посольством Азербайджана в Турции
    Ankara City Council to co-op with Azerbaijani Embassy in Türkiye

