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Украинский депутат: Мир между Баку и Ереваном должен основываться на территориальной целостности

Украинский депутат: Мир между Баку и Ереваном должен основываться на территориальной целостности Народный Депутат Украины Алексей Горниченко наблюдает прогресс в переговорах между этими Азербайджаном и Арменией при посредничестве Европы.
Внешняя политика
10 октября 2022 г. 20:39
Украинский депутат: Мир между Баку и Ереваном должен основываться на территориальной целостности

Народный Депутат Украины Алексей Горниченко отметил прогресс в нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией при посредничестве ЕС.

Как передает Report, об этом он заявил на дебатах в рамках пленарной сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в Страсбурге, посвященных недавним провокациям Армении на границе с Азербайджаном.

"Мы верим, что Азербайджан и Армения могут найти решение возникших проблем",- заявил он, добавив, что эти решения должны основываться на принципах территориальной целостности и суверенитета обеих стран.

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Версия на азербайджанском языке Ukraynalı deputat: “Bakı ilə İrəvan arasında sülh ərazi bütövlüyünə əsaslanmalıdır”

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