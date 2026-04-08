Главы МИД Украины и Азербайджана обсудили углубление сотрудничества

Как передает Report, об этом Сибига сообщил в своем аккаунте в соцсети Х.

"У меня состоялся телефонный разговор с моим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым. Мы обсудили текущее состояние и дальнейшее развитие двусторонних отношений, подтвердив нашу приверженность углублению сотрудничества между нашими странами", - говорится в публикации.

По словам Сибиги, стороны также обменялись мнениями по широкому кругу вопросов глобальной повестки, включая вызовы в сфере безопасности, взаимосвязанность, а также развитие транспортных маршрутов и коридоров.