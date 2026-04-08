    Главы МИД Украины и Азербайджана обсудили углубление сотрудничества

    • 08 апреля, 2026
    • 18:42
    Министры иностранных дел Украины и Азербайджана Андрей Сибига и Джейхун Байрамов обсудили текущее состояние и дальнейшее развитие двусторонних отношений.

    Как передает Report, об этом Сибига сообщил в своем аккаунте в соцсети Х.

    "У меня состоялся телефонный разговор с моим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым. Мы обсудили текущее состояние и дальнейшее развитие двусторонних отношений, подтвердив нашу приверженность углублению сотрудничества между нашими странами", - говорится в публикации.

    По словам Сибиги, стороны также обменялись мнениями по широкому кругу вопросов глобальной повестки, включая вызовы в сфере безопасности, взаимосвязанность, а также развитие транспортных маршрутов и коридоров.

    Андрей Сибига Джейхун Байрамов Азербайджано-Украинские отношения
    Ukrayna və Azərbaycan XİN başçıları əməkdaşlığın dərinləşdirilməsini müzakirə ediblər
    Foreign ministers of Ukraine and Azerbaijan mull deepening cooperation

    19:21

    Турция ведет переговоры с Италией о покупке системы ПВО SAMP/T

    В регионе
    19:18

    Семь человек погибли и семь пострадали в аварии в Турции

    В регионе
    19:08

    Азербайджан и Сербия обсудили сотрудничество в сфере энергоэффективности

    Инфраструктура
    19:07

    Прево выразил поддержку Ливану в связи с продолжающимися ударами Израиля

    Другие страны
    19:07

    Австрия заявила о готовности выступить площадкой для переговоров по Ирану

    Другие страны
    19:01

    Эрдоган и Трамп обсудили договоренность о прекращении огня между США и Ираном

    В регионе
    18:57

    Тофиг Алиев и Михаил Малкин вышли в финал чемпионата Европы по тамблингу в Португалии

    Индивидуальные
    18:49

    Арагчи и Байрамов обсудили текущую ситуацию в регионе

    Внешняя политика
    18:45

    СМИ: Иран закрыл Ормузский пролив после ударов Израиля по Ливану

    В регионе
