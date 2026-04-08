Главы МИД Украины и Азербайджана обсудили углубление сотрудничества
Внешняя политика
- 08 апреля, 2026
- 18:42
Министры иностранных дел Украины и Азербайджана Андрей Сибига и Джейхун Байрамов обсудили текущее состояние и дальнейшее развитие двусторонних отношений.
Как передает Report, об этом Сибига сообщил в своем аккаунте в соцсети Х.
"У меня состоялся телефонный разговор с моим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым. Мы обсудили текущее состояние и дальнейшее развитие двусторонних отношений, подтвердив нашу приверженность углублению сотрудничества между нашими странами", - говорится в публикации.
По словам Сибиги, стороны также обменялись мнениями по широкому кругу вопросов глобальной повестки, включая вызовы в сфере безопасности, взаимосвязанность, а также развитие транспортных маршрутов и коридоров.
