İlham Əliyev ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı WUF13 İlham Əliyevin Gürcüstana səfəri
    İlham Əliyev ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı WUF13 İlham Əliyevin Gürcüstana səfəri

    Xarici siyasət
    Ukrayna və Azərbaycan XİN başçıları əməkdaşlığın dərinləşdirilməsini müzakirə ediblər

    Ukrayna və Azərbaycanın xarici işlər nazirləri Andrey Sibiqa və Ceyhun Bayramov ikitərəfli münasibətlərin mövcud vəziyyətini və gələcək inkişafını müzakirə ediblər.

    "Report" xəbər verir ki, Sibiqa bu barədə "X" hesabında yazıb.

    "Azərbaycanlı həmkarım Ceyhun Bayramovla telefon danışığım oldu. İkitərəfli münasibətlərin mövcud vəziyyətini və gələcək inkişafını müzakirə etdik, ölkələrimiz arasında əməkdaşlığın dərinləşdirilməsinə sadiqliyimizi bir daha təsdiqlədik", - paylaşımda bildirilib.

    Sibiqanın sözlərinə görə, tərəflər təhlükəsizlik məsələləri, qarşılıqlı əlaqə, nəqliyyat marşrutlarının və dəhlizlərinin inkişafı daxil olmaqla beynəlxalq gündəmdə olan geniş məsələlərə dair fikir mübadiləsi aparıb.

    Ceyhun Bayramov Ukrayna Andrey Sibiqa
    Главы МИД Украины и Азербайджана обсудили углубление сотрудничества
    Foreign ministers of Ukraine and Azerbaijan mull deepening cooperation

    Son xəbərlər

    Tramp: İranla danışıqlar qapalı formatda keçiriləcək

    Azərbaycanda internet provayderləri üçün məlumat təhlükəsizliyi tələbləri sərtləşdirilir - EKSKLÜZİV

    Rusiyada müəlliməni öldürən məktəbli iki ay müddətinə həbs edilib

    Gürcüstan ABŞ və İran arasında atəşkəsi alqışlayıb

    Türkiyədə güclü yağış səbəbindən 2 nəfər ölüb, avtomobilləri sel aparıb, infrastruktura ciddi ziyan dəyib

    Sabah Sabunçu və Binəqədinin bir hissəsində qaz kəsiləcək

    Tramp: Livan ikihəftəlik atəşkəs razılaşmasına daxil edilməyib - YENİLƏNİB

    Estoniyanın XİN rəhbəri sabah Ermənistana səfər edəcək

    Livanda bugünkü hücumlar zamanı 89 nəfər ölüb, 800 nəfər yaralanıb

    Bütün Xəbər Lenti