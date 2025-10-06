Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ
    Главы МИД Азербайджана и Турции встретились в Габале

    Внешняя политика
    • 06 октября, 2025
    • 22:09
    Главы МИД Азербайджана и Турции встретились в Габале

    Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился в Габале со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом

    Как передает Report, об этом сообщает МИД Азербайджана.

    Министры подчеркнули успешное развитие братских отношений и всестороннего союза между Азербайджаном и Турцией. На встрече обсуждались вопросы политики, безопасности, обороны, торговли, энергетики и транспорта. Было отмечено, что солидарность и партнерство в рамках ОТГ имеют наивысшую важность.

    Стороны также обсудили региональные вопросы и темы, представляющие взаимный интерес.

    Отметим, что Хакан Фидан находится в Азербайджане с двухдневным визитом. Он примет участие в 12-м Саммите Совета глав государств ОТГ в Габале.

