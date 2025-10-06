Главы МИД Азербайджана и Турции встретились в Габале
Внешняя политика
- 06 октября, 2025
- 22:09
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился в Габале со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом
Как передает Report, об этом сообщает МИД Азербайджана.
Министры подчеркнули успешное развитие братских отношений и всестороннего союза между Азербайджаном и Турцией. На встрече обсуждались вопросы политики, безопасности, обороны, торговли, энергетики и транспорта. Было отмечено, что солидарность и партнерство в рамках ОТГ имеют наивысшую важность.
Стороны также обсудили региональные вопросы и темы, представляющие взаимный интерес.
Отметим, что Хакан Фидан находится в Азербайджане с двухдневным визитом. Он примет участие в 12-м Саммите Совета глав государств ОТГ в Габале.
