Ceyhun Bayramov Qəbələdə Hakan Fidanla görüşüb
Xarici siyasət
- 06 oktyabr, 2025
- 22:07
Azərbaycan xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov Qəbələdə Türk Dövlətləri Təşkilatının XII Zirvə toplantısından əvvəl baş tutacaq TDT Xarici İşlər Nazirləri Şurası çərçivəsində türkiyəli həmkarı Hakan Fidanla görüşüb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb.
Nazirlər Azərbaycan-Türkiyə qardaşlıq münasibətlərinin və hərtərəfli ittifaqının uğurla inkişaf etdiyini vurğulayıblar.
Görüşdə siyasi, təhlükəsizlik, müdafiə, ticarət, enerji və nəqliyyat sahələri üzrə müzakirələr aparılıb. TDT çərçivəsində həmrəylik və tərəfdaşlığın ən yüksək əhəmiyyət daşıdığı qeyd olunub.
Nazirlər həmçinin regional məsələləri və qarşılıqlı maraq doğuran mövzuları müzakirə ediblər.
Son xəbərlər
22:14
ABŞ Prezidenti Ağ Evdə finlandiyalı həmkarını qəbul edəcəkDigər ölkələr
22:07
Ceyhun Bayramov Qəbələdə Hakan Fidanla görüşübXarici siyasət
22:07
Tramp yük avtomobilləri üçün 25 %-lik gömrük rüsumu elan edibDigər ölkələr
22:06
UNESCO-nun Baş direktoru vəzifəsinə Misir nümayəndəsinin namizədliyi irəli sürülübDigər ölkələr
22:04
Bakıda yaşayış binasında yanğın olub, iki nəfər tüstüdən zəhərlənibHadisə
22:01
Putin Netanyahu ilə Qəzza və Suriyadakı son vəziyyəti müzakirə edibRegion
21:54
"Figaro": Lekornu Fransanın Baş naziri postuna qayıtmaq istəmirDigər ölkələr
21:42
Avropa Komissiyasına etimadsızlıq votumunun uğursuzluqla nəticələnəcəyi gözlənilirDigər ölkələr
21:37