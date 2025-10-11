Ильхам Алиев Путь к Победе кибербезопасность ЧМ-2026 пропавшие без вести
    • 11 октября, 2025
    • 15:39
    Главы МИД Азербайджана и Турции обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

    Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с министром иностранных дел Турецкой Республики Хаканом Фиданом.

    Как сообщили Report в МИД Азербайджана, стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и вопросы, вытекающие из соглашения по Газе.

    Азербайджанская сторона отметила успешные посреднические усилия Турции в достижении данного соглашения.

    Министры также обменялись мнениями по двусторонним и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.

