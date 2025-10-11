Главы МИД Азербайджана и Турции обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с министром иностранных дел Турецкой Республики Хаканом Фиданом.

Как сообщили Report в МИД Азербайджана, стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и вопросы, вытекающие из соглашения по Газе.

Азербайджанская сторона отметила успешные посреднические усилия Турции в достижении данного соглашения.

Министры также обменялись мнениями по двусторонним и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.