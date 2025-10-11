Главы МИД Азербайджана и Турции обсудили ситуацию на Ближнем Востоке
Внешняя политика
- 11 октября, 2025
- 15:39
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с министром иностранных дел Турецкой Республики Хаканом Фиданом.
Как сообщили Report в МИД Азербайджана, стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и вопросы, вытекающие из соглашения по Газе.
Азербайджанская сторона отметила успешные посреднические усилия Турции в достижении данного соглашения.
Министры также обменялись мнениями по двусторонним и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.
