    Внутренняя политика
    • 10 декабря, 2025
    • 14:58
    Эльчин Амирбеков обсудил с властями Бельгии расширение экономического сотрудничества Баку и Брюсселя

    Азербайджан заинтересован в развитии торгово-экономических отношений с Бельгией.

    Как сообщает Report, об этом представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков заявил на встрече с журналистами в Брюсселе.

    "В ознаменование 33-летия дипломатических отношений между Азербайджаном и Бельгией связи были охарактеризованы как "стабильные и конструктивные". В ходе своего визита Амирбеков встретился с высокопоставленными должностными лицами министерства иностранных дел, дипломатическим советником короля Бельгии, а также представителями канцелярии премьер-министра и парламента", - пишет The Brussels Times.

    На встрече Амирбекова с представителями бельгийских властей было подчеркнуто, что экономические связи остаются несколько ограниченными.

    "В 2024 году объем торговли составил менее $90 млн, и обе стороны признают, что эта цифра не отражает их потенциал. В настоящее время в Азербайджане работают около 20 бельгийских компаний в логистике, инфраструктуре, транспорте, возобновляемой энергетике, развитии портов и сельском хозяйстве. Переход Азербайджана к экологически чистой энергетике соответствует бельгийскому опыту и открывает еще одну область для расширения сотрудничества", - подчеркивает бельгийское издание.

    Амирбеков также коснулся отношений Азербайджана и ЕС.

    "Значительная часть переговоров (проведенных Амирбековым в Брюсселе - ред.) была посвящена планам поднять отношения Азербайджана с Европейским союзом до уровня стратегического партнерства - статуса, который страна имеет с рядом стран, включая Китай и Великобританию", говорится в материале, опубликованном в The Brussels Times.

    В статье отмечается, что Азербайджан и ЕС продолжают переговоры по соглашению о партнерстве, тем не менее политический диалог в последние годы активизировался. Встречи на высоком уровне между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и председателем Европейского совета Антониу Коштой отражают растущее сотрудничество в области энергетики, транспортной инфраструктуры и региональной стабильности.

    "Азербайджан поставляет природный газ в 10 европейских стран, включая восемь государств-членов ЕС, и расширяет инвестиции в ветровую, солнечную энергетику и водородную энергетику - области, в которых, как ожидается, участие ЕС будет углубляться. Амирбеков подчеркнул, что стороны имеют прочные отношения. По его словам, формализация этих отношений (на уровне стратегического партнерства - ред.) является естественным следующим шагом", - отмечает издание.

    Амирбеков также затронул отношения Азербайджана с НАТО, особо подчеркнув, что оно "не направлено против третьих стран".

    Лента новостей